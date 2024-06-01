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穩定物價 中油6月桶裝瓦斯價格不調整

中央社／ 台北1日電

中油公司今天宣布，配合政府穩定物價政策，6月桶裝瓦斯價格不調價。

台灣中油表示，液化石油氣類價格依「中油公司液化石油氣價格每月檢討調整機制」辦理。依公式計算結果，民國113年6月液化石油氣每公斤應調漲新台幣0.3元，不過為配合政府穩定物價政策，價格不調漲，由台灣中油暫行吸收；加計尚未調足的吸收金額每公斤15.2元，113年6月未調足的吸收金額為每公斤15.5元，將於日後國際價格跌價時再行回補。

台灣中油公司宣布，自2日凌晨零時起，6月家庭用液化石油氣（桶裝瓦斯）、工業用丙烷、丁烷、混合丙丁烷及車用液化石油氣價格皆不調整。

中油 化石

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