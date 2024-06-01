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黃仁勳來台愛逛夜市 官方數據揭小吃攤販經營密碼

中央社／ 台北1日電
輝達創辦人兼執行長黃仁勳。路透
輝達創辦人兼執行長黃仁勳。路透

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳每次來台都掀起旋風，造訪夜市美食更是他的必備行程。主計總處最新調查揭開台灣美食攤販的生存實況，不只競爭激烈、已成為紅海市場，平均年利潤新台幣54.5萬元，僅與上班族的中位數年薪相仿，凸顯攤販生存大不易。

黃仁勳5月26日抵達台灣，預計明天（6月2日）在台大體育館進行主題演講，分享人工智慧時代如何帶動全球新產業革命的發展，也將參與台北國際電腦展COMPUTEX。

值得一提的是，每回黃仁勳來台，都會展開「吃貨行程」，民眾常在各大商圈、夜市意外捕獲AI教父黃仁勳身影。這次台灣行程，他已在四平商圈狂掃台灣零嘴，甚至在與台積電創辦人張忠謀、廣達董事長林百里等大咖於私廚聚會結束後，又續攤至寧夏夜市，大啖國民小吃蚵仔煎。

台灣素有「美食王國」之稱，蚵仔煎、滷肉飯、臭豆腐、滷味等特色小吃攤販，是不可或缺元素。

為了瞭解台灣產業發展全貌，掌握庶民經濟，主計總處每5年辦理一次「攤販經營概況調查」，以了解攤販經營現況，最新公布的「112年攤販經營概況調查」，順勢解開台灣夜市的數字密碼。

調查顯示，近年在疫情衝擊、外送平台興起，以及來台旅客數未回到疫情前水準，112年6月底攤販共計23.3萬攤，較107年8月底大減23.95%，且創史上最低。

與夜市關聯最深的「小吃、食品及飲料類」攤販，攤數達12.5萬攤最多，占比高達5成4，也就是說，全台灣的攤販有一半以上從事小吃類，競爭十分激烈，近年又受到疫情影響，112年平均每攤年營業收入為152.5萬元，平均每攤年利潤54.5萬元，分別下滑0.91%及3.54%。

根據主計總處數據，工業及服務業全體受僱員工全年總薪資（含經常性與獎金等非經常性薪資）中位數為51.8萬元。由此看來，小吃攤販雖然自己做老闆，但背負更多責任、工時更長，平均獲利卻與多數上班族相仿，賺的每一分錢都是辛苦錢。

主計總處官員直言，小吃攤販多是小本經營，其中當然也有賺很多的個案，但平均而言，扣除成本後的年賺54.5萬元，並不是很高的水準，而且台灣有許多小吃攤是夫妻、家人自己經營，沒有外聘員工，上述利潤還包含攤販業主及無酬家屬工作者的勞動報酬，換言之，實際上淨賺金額會更低。

除了特色小吃，夜市裡的各式遊戲攤販，如套圈圈、撈魚、棒球九宮格、彈珠台等，也是許多人的童年回憶。

在主計總處攤販調查中，遊戲攤販屬於「服務類」，值得一提的是，在所有營業類別當中，服務類攤販的利潤率高達37.4%，不只高於平均值31.5%，更是所有攤販營業類別的利潤率冠軍。

主計總處官員說明，各類攤販當中，生鮮類營收較高，生鮮肉類平均每攤營收378.9萬元，拿下營收冠軍，生鮮蔬菜、生鮮水果，也都有超過200萬元的水準；然而，生鮮類進貨成本高，豬肉、牛肉光是屠體的批發價就很高，海鮮要有冷凍、冷藏設備，蔬菜水果則是保存期短，耗損率也高，只要賣相不好，就會影響價錢。

也因此，雖然生鮮攤販年收百萬是基本款，但是扣掉成本後，利潤大幅縮水，生鮮肉類、蔬菜、水果平均每攤利潤分別剩82.3萬元、54.9萬元以及62萬元。

若進一步計算各類攤販利潤率，年營收最大的生鮮肉類，利潤率僅21.7%、敬陪末座，生鮮蔬菜、生鮮水果也都僅2成多，美食屬性的「小吃、食品及飲料類」利潤率較高、達35.7%，而以遊戲為主的「服務類」利潤率最高、達37.4%。

主計總處官員解釋，很多人都有玩夜市遊戲的兒時回憶，以套圈圈來說，小玩具等各式獎品成本都不高，底座支架也便宜，如果是投幣式彈珠台，想要繼續挑戰就得一直投錢，整體而言，進貨成本相對較低，又不需要一直汰換，雖然平均每攤年營收74.4萬元墊底，利潤率卻最高。

小吃

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