夏月電價啟動 平均每月每戶電費增430元

夏月電價今（1）日啟動，主要影響每個月用電120度以上用戶，電費較非夏月高出13%到28%，台電試算，平均每月每戶電費增加430元。

不過台電強調，夏月電價並非漲電價，而是合理反映夏月供電成本較高，非夏月電價就會較低，全年電費則維持不變。住宅夏月電價每年都是從6月1日開始，為期四個月，10月1日以後便恢復為非夏月電價。

台電表示，夏月因冷氣空調用電增加，用電量約比非夏月多四成，使民眾易感電費增加，不過全國仍有逾382萬戶因用電較少完全不受影響。台電進一步說明，夏月電價僅影響每個月用電120度以上（一期兩個月用電240度）的電費部分，比非夏月高出13%到28%。據統計，全國382萬戶每月平均用電在120度以下，只須維持平時用電，便完全不受夏月電價影響，而主要影響為每月用電超過1,000度的用戶，占比約2.4%。

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