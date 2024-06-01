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央行報告 購屋負擔增加 緊盯高負債家庭

聯合報／ 記者陳美君／台北報導
央行基於房市信用管制，已要求民眾購屋貸款，不能靠信貸或理財周轉金等其他貸款方式來補差價。圖／聯合報系資料照片
央行基於房市信用管制，已要求民眾購屋貸款，不能靠信貸或理財周轉金等其他貸款方式來補差價。圖／聯合報系資料照片

國內房市火熱，中央銀行公布最新一期金融穩定報告指出，二○二三年房市交易逐季擴增，支撐房價漲勢，民眾購屋負擔上升；另外，家庭部門在金融機構借款逾放比略升，考量銀行借款利率走升、實質經常性薪資因通膨下降，應關注負債程度較高家庭的還款能力變化。

央行金檢處副處長潘雅慧說，對於負債程度較高的家庭部門，需注意還款能力有沒有變化，特別是新青安房貸寬限期到期後，貸款族還款金額增加，且利率補貼退場，房貸利率上漲，是否衝擊借款人的還款能力，央行會持續watch（監控）。

央行指出，去年底家庭部門借款餘額廿一點二五兆元，較去年小幅增加，借款用途以購置不動產、占百分之六十二點四六為主；家庭部門在金融機構借款的逾放比率略升至百分之○點一三、但仍處低點。

央行 房市 房貸

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