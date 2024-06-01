中油前五月估虧110億 董座擬爭取取消亞鄰最低價、油價緩漲等機制

中油（1328）今年前五月虧損估計達110億元，董事長李順欽表示，將持續爭取適度反映油氣價格，尤其是取消亞鄰最低價、油價緩漲等機制，「希望獲得上級單位財務支持」。

中油昨（31）日舉行「發現中油生態之美」78周年慶祝大會，李順欽在會前接受採訪時表示，雖然4月因原油價格落後因素出現獲利，但中油前四月汽柴油、天然氣、LPG等政策性吸收金額達200多億元，導致出現虧損近百億元，5月估虧10億元，前五月預計虧損達110億元，財務狀況仍不好、負債比率高達91%，「希望獲得上級單位財務支持」。

至於今年全年預估將虧損多少？李順欽表示，還需視油氣價格能否合理反映，以及國際油價能否持穩，因為只要原油上漲，受限於亞鄰最低價規定，吸收的額度就會擴大，對公司經營相對不利。也因此，希望能否讓中油可以適時反映油氣價格，盼取消亞鄰最低價限制。

中油發言人林珂如舉例，中油須遵守亞鄰最低價限制，但日本政府有補貼汽柴油，中油只能自行吸收上漲成本；另一方面，油價緩漲機制也實施長達六年，如今時空背景已不同，應是時機共同討論浮動油價機制能否合理調整，「畢竟經營一家公司還是希望能夠賺錢」。

另，李順欽也指出，工業天然氣價格也已經三年沒漲，光是中鋼、台積電、台塑化等前三大工業客戶，吸收金額便高達130億元，其中吸收台積電超過20億元，「台積電不需要補貼吧」。

林珂如補充說，自2021年6月至去年底，中油吸收工業用戶天然氣成本達1,650億元，若長期政策性吸收，等於工業用戶受惠，對公司經營不公平，因此爭取合理反映氣價成本，適度調整工業氣價。

對於大陸軍演是否影響天然氣運輸，李順欽表示，中油天然氣採購運輸都是FAS（船邊交貨），意即賣家會負責運送到卸收港，所以風險皆由賣方承擔；此外，天然氣存量方面也都符合法規，目前約為10、11天。

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