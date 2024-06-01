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卓揆：不會主動提核電廠延役修法

聯合報／ 記者蔡晉宇黃婉婷歐陽良盈屈彥辰王千豪／台北報導

賴總統上任後，民進黨「非核家園」的能源政策是否鬆動受關注。行政院長卓榮泰昨表示，行政團隊有能力不在「以核養綠」選擇下，做其他選擇，未來四年不會主動提出核能廠延役相關修法；並強調，「公共政策就是一個選擇」。

卓榮泰昨赴立院施政報告及備詢，國民黨立委洪孟楷質詢時提問，未來四年內是否提出核三廠延役計畫？卓榮泰說，目前「核子反應器設施管制法」看起來沒有這樣的可能性，未來修法後也不知道會修到什麼程度。

洪孟楷說，修法有兩種，一是立法院提出，另一是行政院提出政院版送到立法院，並詢問卓榮泰是否提出相關修法？卓揆表示，公共政策就是一個選擇，現在的行政團隊有能力不在以核養綠的選擇底下，去做其他的選擇。洪孟楷追問，所以未來四年不會主動提修法？卓榮泰說，「目前沒有規畫」。

經濟部長郭智輝日前掛保證，二○三○年前不會缺電，卓榮泰昨天表示，郭智輝所說的「絕對」，代表政府的努力、決心，他一直向國人報告，政府對國人、產業有承諾，會安全穩定供電，經濟部長會努力、政府會努力。

卓榮泰表示，未來會用其他再生能源，計畫中的電廠工程，會持續接上來，只要工程能如期完成，綠能發展能比現在預期的更加進步，所有的能源問題、發電問題，都在合理、合法的計算當中，對穩定供電充滿信心。

郭智輝表示，對於核電問題他沒有預設立場及包袱，願意跨黨派溝通。郭智輝並說，就算考慮之後幾年可能停機、卸載的機組，不列入任何可能新增的電源，到二○三○年前也是供電無虞，供電量絕對可滿足需求。

民眾黨主席柯文哲批評，卓榮泰說「家裡沒電絕大因素都是跳電，不是缺電」，不用再耍嘴皮了，不管停電、跳電、缺電，對老百姓來講，就是到底有沒有電可以用；半導體產業占台灣GDP百分之廿，產業不可能一夕轉彎，外商到台灣投資，最關心就是電力夠不夠。

供電 卓榮泰 缺電

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