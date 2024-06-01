發布金融穩定報告 央行：盯高負債家庭還款能力
國內房市火熱，中央銀行公布最新一期金融穩定報告指出，2023年房市交易逐季擴增，支撐房價漲勢，民眾購屋負擔上升；另外，家庭部門在金融機構借款的逾放比略升，考量銀行借款利率走升、實質經常性薪資因通膨而下降，應關注負債程度較高家庭的還款能力變化。
央行表示，國內房市價量齊揚，民眾購屋負擔增加。今年第1季因民眾購屋信心回升及新屋交屋增加，全國建物買賣移轉登記棟數增至8.1萬棟，年增率升至26.01%；1至4月六都合計年增31.45%，其中台南市年增38.12%最多，桃園市與高雄市增幅亦均逾30%。
房市買氣回溫，今年第1季國泰房價指數（新推案價格）升為188.93，季增1.39%，年增率擴大為6.19%；信義房價指數（成屋價格）逐季走升，今年第1季抵157.01高點，年增率升為10.48%。
民眾購屋負擔隨之增加，2023年隨中位數房屋總價上漲及房貸利率走升，全國房貸負擔率逐季緩升。去年全國房價所得比逐季走升至第4季的9.97倍高點，年增0.36倍。
對於目前房市景氣是否健康，央行金檢處副處長潘雅慧解釋，就金融穩定角度，央行關注銀行的逾放比是否升高，截至今年3月底，銀行房貸與建築貸款逾放比分別降為0.06%及0.04%，均低於整體逾放比0.17%；截至去年底，國銀覆蓋率也高達960.96%，顯示銀行為因應未來可能的放款風險而「晴天儲糧」。
潘雅慧提醒，對於負債程度較高的家庭部門，需注意還款能力有沒有變化，特別是新青安房貸寬限期到期後，貸款族還款金額增加，且利率補貼退場，房貸利率上漲，是否衝擊借款人的還款能力，央行會持續watch（監控）。
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