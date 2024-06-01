發布金融穩定報告 央行：盯高負債家庭還款能力

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
國內房市火熱。 圖／永慶房產集團
國內房市火熱。 圖／永慶房產集團

國內房市火熱，中央銀行公布最新一期金融穩定報告指出，2023年房市交易逐季擴增，支撐房價漲勢，民眾購屋負擔上升；另外，家庭部門在金融機構借款的逾放比略升，考量銀行借款利率走升、實質經常性薪資因通膨而下降，應關注負債程度較高家庭的還款能力變化。

央行表示，國內房市價量齊揚，民眾購屋負擔增加。今年第1季因民眾購屋信心回升及新屋交屋增加，全國建物買賣移轉登記棟數增至8.1萬棟，年增率升至26.01%；1至4月六都合計年增31.45%，其中台南市年增38.12%最多，桃園市與高雄市增幅亦均逾30%。

房市買氣回溫，今年第1季國泰房價指數（新推案價格）升為188.93，季增1.39%，年增率擴大為6.19%；信義房價指數（成屋價格）逐季走升，今年第1季抵157.01高點，年增率升為10.48%。

民眾購屋負擔隨之增加，2023年隨中位數房屋總價上漲及房貸利率走升，全國房貸負擔率逐季緩升。去年全國房價所得比逐季走升至第4季的9.97倍高點，年增0.36倍。

對於目前房市景氣是否健康，央行金檢處副處長潘雅慧解釋，就金融穩定角度，央行關注銀行的逾放比是否升高，截至今年3月底，銀行房貸與建築貸款逾放比分別降為0.06%及0.04%，均低於整體逾放比0.17%；截至去年底，國銀覆蓋率也高達960.96%，顯示銀行為因應未來可能的放款風險而「晴天儲糧」。

潘雅慧提醒，對於負債程度較高的家庭部門，需注意還款能力有沒有變化，特別是新青安房貸寬限期到期後，貸款族還款金額增加，且利率補貼退場，房貸利率上漲，是否衝擊借款人的還款能力，央行會持續watch（監控）。

房市 房貸

延伸閱讀

廣州首購屋 最低頭期款降至15%

戰火下房市旺 烏克蘭去年購屋增7成 1主因造成

新青安房貸真的有比較優惠？專家試算：一般首購總利息較低、但適合這類人

在美買房「像玩不會贏的遊戲」 才隔4年市場已天翻地覆

相關新聞

央行報告 購屋負擔增加 緊盯高負債家庭

國內房市火熱，中央銀行公布最新一期金融穩定報告指出，二○二三年房市交易逐季擴增，支撐房價漲勢，民眾購屋負擔上升；另外，家...

理財線上／鑑價跟不上房價 實價登錄有時差

抗通貨膨脹、台股上兩萬點帶動的財富效應，在在推升房價大漲，使得民眾進場買房時也遇到不少問題，其中最常見的，就是房價太高，...

卓揆：不會主動提核電廠延役修法

賴總統上任後，民進黨「非核家園」的能源政策是否鬆動受關注。行政院長卓榮泰昨表示，行政團隊有能力不在「以核養綠」選擇下，做...

夏月電價啟動 平均每月每戶電費增430元

夏月電價今（1）日啟動，主要影響每個月用電120度以上用戶，電費較非夏月高出13%到28%，台電試算，平均每月每戶電費增...

強調推動淨零轉型 卓揆：六年投資綠能9,000億

行政院長卓榮泰昨（31）日首度到立法院施政報告提到，將於2030年前投入9,000億元預算，引導國內外綠能投資，將氣候變...

政府將打造創新創業雨林生態系

行政院長卓榮泰首次赴立法院施政報告指出，為支持創新創業，政府將打造「創新創業雨林生態系」， 預計五年內創造2萬個新創就業...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。