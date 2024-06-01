政府將打造創新創業雨林生態系
行政院長卓榮泰首次赴立法院施政報告指出，為支持創新創業，政府將打造「創新創業雨林生態系」， 預計五年內創造2萬個新創就業機會、每年達1,500億元的新創投資金額，促使台灣十年內成為創新解決方案的淨輸出國。
打造「創新創業雨林生態系」每年投入1,500億元新創投資，也是賴總統競選時拋出的七大國政願景之一。
卓榮泰指出，我國GDP已從2016年17.6兆元成長到去年的23.5兆元，過去八年平均成長率達3.15%，居亞洲四小龍之首，成為全球第22大經濟體。未來，將透過「產業創新」、 「科技創新」、「金融創新」及「投資人才」達成創新驅動， 創造下一波「創新成長」動能，壯大台灣全球產業供應鏈的地位。
他指出，未來要打造「創新創業雨林生態系」， 預計於五年內創造2萬個新創就業機會、每年達1,500億元的新創投資金額，促使台灣十年內成為創新解決方案的淨輸出國。並在穩定監理的前提下，推動金融創新，發展綠色金融、數位金融及普惠金融，並打造台灣成為亞洲資 產管理中心及金融科技創新中心。
還將引導國內外資金投入國內產業發展、基礎建設，成為經濟發展的新活水。積極推動「中小微企業多元振興發展計畫」， 加速中小企業、傳產、服務業的數位轉型，支持地方創生， 創造更多元且優質的就業機會，提升薪資，促進包容成長。
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