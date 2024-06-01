強調推動淨零轉型 卓揆：六年投資綠能9,000億

行政院長卓榮泰昨（31）日首度到立法院施政報告提到，將於2030年前投入9,000億元預算，引導國內外綠能投資，將氣候變遷的挑戰化為綠色成長契機。

卓內閣宣布6年9,000億綠能投資，將比蔡前總統時代的8年8,400億前瞻基礎建設計劃，規模更大。

卓內閣財經施政報告重點 圖／經濟日報提供

卓揆首度立法院施政報告，以「國家希望工程」為藍圖，他指出，國家希望工程的施政目標與重點工作包括擴大社會投資，減輕家庭負擔；創新經濟，智慧國家；綠色成長與2050淨零轉型；擴大醫療投資，打造健康台灣；均衡台灣，在地希望；厚植軟實力，打造國家品牌；邁向多元平權的共榮社會；打造韌性台灣，維護安全與和平。

卓榮泰提到，將推動第二次能源轉型，確保供電穩定、供電安 全做為最高目標，依法朝非核家園邁進，也將建構智慧共 享的多元綠能，並推動做為橋接能源的天然氣結合碳捕捉、 再利用與封存(CCUS)技術。

同時也將推動深度節能，促進節能產業發展，鼓勵企業進行科技儲能，並強化電網韌性。以數位與綠色的產業雙軸轉型，透過綠色金融、科技創新、碳定價與市場機制，引導產業低碳轉型、發展綠色製造及循環經濟，並推動淨零綠生活，促進綠建築、 低碳運輸、低碳飲食等。

在淨零轉型過程中，政府也會定期公布指引，建立各產業技術服務團隊，協助產業因應趨勢、降低衝擊，並確保個人、社區都有工作機會，推動「不遺落任何人」的公正轉型。

對於2050淨零目標，卓榮泰說，政府將於2030年前投入9,000億元預算，引導國內外綠色投資，將氣候變遷的挑戰化為綠色成長契機。

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