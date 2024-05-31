遭疑淨零轉型9千億是錢坑 政院：該預算立院已審議通過

針對國民黨籍立委王鴻薇針對行政院長卓榮泰施政報告所提淨零轉型9,000億元預算的質疑。行政院發言人陳世凱31日回應政府所有預算皆會經立院審議，國發會等相關部會並從2022年開始即已提出規劃，預計將投入9千億預算來推動2050淨零轉型的目標；除此之外，前瞻預算各項計畫執行至今，也都是以強化我國重要基礎建設、促進區域均衡發展以及改善人民生活品質為目標，對於部分立委至今仍對政府預算編列及審議程序產生誤解，政院感到十分遺憾。

陳世凱表示，世界各國皆以2050淨零排放為努力的目標，並且大舉投入預算，以達成淨零轉型的終極目標，舉例而言，鄰近國家日本未來10年即將投入150兆日圓（換算超過30兆元新台幣）預算。

陳世凱指出，台灣作為地球村的一份子，對於淨零排放的目標也責無旁貸，因此早於2022年3月底即已在我國「2050淨零排放路徑及策略總說明」中公布，自2022年開始，預計投入9千億預算，以執行2050淨零轉型的目標，其中預算來源包含既有規劃1,200億元、新增計畫3,200億元及國營事業4,400億元。而淨零相關預算更已於2022年度至2024年度中央政府總預算及前瞻基礎建設計畫第4期特別預算中陸續編列，並經立法院審議通過，並非新內閣上任始提出。

陳世凱表示，政府對於淨零轉型建設已進行的投資，迄今已有可觀的回報，以離岸風電供應鏈為例，至2024年1月止，國家累計已新增建廠投資732.6億元，所創造的產值就已高達920.4億元；此外，國家也規劃投入再生能源及氫能(2,107億元)、電網及儲能系統(2,078億元)、低碳及負碳技術(415億元)、節能及鍋爐汰換(1,280億元)、運具電動化(1,683億元)等領域，可望打造光電、風電、電動車及儲能4大供應鏈，帶動民間投資4兆元以上，創造產值5.9兆元。

對於部分立法委員就相關預算審議程序仍存有誤解，特別是對於合法審議並執行的前瞻預算惡言相向，陳世凱舉例，以台北市而言，前瞻計畫在翡翠原水管工程計畫、班班有冷氣、強化數位教學以及智慧學習、整建長照衛福據點、0-2歲兒童社區公共托育皆有投入相關預算及建設，成效皆有目共睹，然而部分出身台北市的民意代表仍對前瞻計畫惡意中傷，政院感到不解與遺憾。

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