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肉粽漲聲響起！卓榮泰赴立院遭問「一顆多少錢」妙回：黃仁勳吃50元的

淨零轉型9000億元預算是錢坑？國發會提三點說明反駁

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
國發會主委劉鏡清。圖／本報系資料照片
國發會主委劉鏡清。圖／本報系資料照片

關於31日國民黨籍立委王鴻薇針對行政院長卓榮泰施政報告所提淨零轉型9,000億元預算的質疑，國發會今日晚間提出三點說明。

一、2050淨零排放是全世界各國追求的目標，也是台灣的目標。世界各國皆大舉投入預算，以達成淨零轉型的目標，並掌握全球龐大的綠色商機，鄰近國家如日本，未來十年也將投資150兆日圓（換算超過新台幣30兆元）。

二、有關9,000億元預算規劃，已於2022年3月30日台灣2050淨零排放路徑及策略總說明公布，其中預算來源包含既有規劃1,200億元、新增計畫3,200億元及國營事業4,400億元，並延續推動至今。淨零轉型相關預算更已於111年度至113年度中央政府總預算及前瞻基礎建設計畫第4期特別預算中陸續編列，並經立法院審議通過，並非新內閣上任始提出，更非限於綠能產業，委員之質疑實有誤解。

三、其中投入再生能源及氫能(2,107億元)、電網及儲能系統(2,078億元)、低碳及負碳技術(415億元)、節能及鍋爐汰換(1,280億元)、運具電動化(1,683億元)等領域，可望打造光電、風電、電動車及儲能四大供應鏈，帶動民間投資4兆元以上，創造產值5.9兆元。以離岸風電供應鏈為例，至2024年1月止，累計已新增建廠投資732.6億元，創造產值920.4億元。

離岸風電

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