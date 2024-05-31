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北東電網電力缺口僅50萬瓩？ 台電：協和四接一定推動

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
台電。圖／聯合報系資料照片
台電。圖／聯合報系資料照片

台電31日表示，針對部分民團一再錯誤地聲稱「未來北東電網電力缺口僅50萬瓩」，此說法基於不切實際的前提，漠視協和計畫的必要性。台電必須再次澄清。

經濟部長郭智輝30日也在媒體茶敘上斬釘截鐵地說，協和電廠更新改建計劃（俗稱四接）「完全沒有替代方案，一定要推動、完全要推動」，既希望補足供電缺口，也要落實減煤目標，經濟部一定會加強落實與地方溝通，把電廠蓋出來。

台電指出，所謂「僅50萬瓩」是建立於全台電廠都優先支援北東電網、並將跨區融通量提高到電網安全容量上限的前提之上，不僅忽視區域平衡的原則，也未考慮長途輸電造成的能源耗損及電網風險。

台電強調，協和計畫是北東電網穩定供電的關鍵，攸關480萬人用電權益，與行政、金融、產業與民生需求息息相關，且基於其獨特性與迫切需求，目前沒有其他可行的替代方案，協和計畫必須要推動。

台電說明，北東電網供應基隆、新北汐止及台北南港等地工商發展之電力需求，預估2025年用電需求將成長至600萬瓩。但隨著區域內機組除役，未來僅餘花蓮和平電廠130萬瓩，屆時供需缺口恐達470萬瓩。且以2024年度403地震為例，和平電廠機組受地震損壞無法發電，未來在北北基地區完全沒有自主電源的情況下，機組故障影響供電的風險極高，新建自主電源才是根本解方。

台電指出，考慮到機組事故和電力輸送限制等外在因素，根本無法保證其他地區的電廠有餘裕外援北北基地區，甚至需要其他縣市多發電來因應，加上未來減煤趨勢，燃煤電廠減少發電，其電力缺口恐進一步擴大。縱使將核能延役納入考量，不僅時程難以估計，缺口也仍然存在。以區域平衡的觀點來看，協和更新計畫勢在必行。

台電表示，電源開發需以「區域平衡」為原則，才能有效降低風險。目前北中南地區皆加速推動興建燃氣機組，包括大潭、通霄、台中、興達、大林等更新計畫，就近供電不僅可提升電網韌性，也減少長途輸電的能源耗損。面臨北東電網迫在眉睫的供電缺口，透過協和電廠更新改建計畫增加自主電源，才是能促進公眾利益，滿足民眾及產業用電需求的作法。

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