經濟部投資台灣事務所 擴大投資台灣再添五企業

投資台灣事務所31日再添五家企業擴大投資台灣，包括台商回台方案的某汽車零件製造商，與中小企業方案的愛貓一生、宏基瀝青、得力興生技、某保溫瓶與保冷器具製造商。其中，某汽車零件製造商投資金額更是比前幾年申請台商方案的金額多出二倍以上，預計將超過85億元，顯現加碼投資台灣的信心與決心。

經濟部表示，截至目前「投資台灣三大方案」已吸引1,492家企業超過2兆2,875億元投資，預估創造15萬2,156個本國就業機會，其中「歡迎台商回台投資行動方案」有312家企業投資約1兆2,629億元，創造8萬7,637個就業機會；「中小企業加速投資行動方案」有991家企業投資約4,654億元，創造3萬6,386個就業機會，後續尚有16家企業排隊待審。

經濟部指出，某汽車零件製造商為擴大生產基地與增加產能，規劃在台南建立新廠及擴增產線，導入自動化設備與遠端資訊監控系統，期望達到最適化生產。該商將持續以永續發展為目標，積極採取多項節能措施，包含執行碳盤查、安裝能源管理系統、布設屋頂型太陽能板、回收製程廢料及優先採用國內供應商產品，以降低運輸碳排。本次投資可為台南地區帶來248名本國就業機會，投資金額更是比前幾年申請台商方案的金額多出二倍以上，預計將超過85億元，顯現加碼投資臺灣的信心與決心。

愛貓一生則規劃在屏東農業生物科技園區建立貓食加工廠，導入自動化產線與建立中央監控系統，以優化產能與效能，搭配全台獨特的白色貓咪造型外觀，將發展成「愛貓一生」觀光工廠，為當地增添旅遊景點。此外，新廠將建置太陽能發電設施，使用節能燈具與雨水回收系統，全力配合我國2050淨零碳排政策，本次投資金額約2.7億元。

宏基瀝青將投資逾1.7億元於嘉義廠區擴增產線，利用最新的全回收式集塵設備及全智能的生產流程，保障員工的安全與健康，打造出一座無汙染、無噪音的潔淨工廠。

得力興生技為通過GMP認證的中藥廠，預計招募45名本國員工，投資4.2億元在台中市豐原區建立智慧化新廠，採用自動生產設備，以穩定產品品質與增加產能效率。新廠將朝向綠建築規劃與設置太陽能集電設施，期望降低能源耗損與減少碳排；除注重環保議題之外，得力興生技善盡社會責任，透過雇用中高齡、單親或新住民員工，打造友善的職場環境，獲得台中市府表揚為中高齡績優企業，可謂臺灣中小企業的經營楷模。

某真空保溫瓶、飲料分配器及飲品保冷器具製造商，在業界已累積超過50年的技術與經驗，產品主要以外銷歐美市場為主，供應國際知名飯店及品牌使用。為了保持技術競爭力，規劃於南部地區建置新廠，將採購大型智慧化射出機、模流分析系統與即時監控系統，有效提升生產品質與管理效率；新廠將設置太陽能發電設施、建構能源管理系統與回收製程邊角料，積極落實節能減碳，與實踐企業ESG原則。本案預計新增三名本國就業機會。

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