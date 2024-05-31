促貓糧產業轉型 隆順漁業擬砸2.7億建觀光工廠

中央社／ 台北31日電

投資台灣事務所今天再添5家企業擴大投資台灣，其中，隆順漁業集團全新品牌「愛貓一生」，預計投資新台幣2.7億元，在屏東農業生物科技園區建立貓食加工廠，並將發展成觀光工廠，促進貓糧產業升級轉型。

投資台灣事務所今天再添5家企業擴大投資台灣，包括台商回台方案的某汽車零件製造商，與中小企業方案的愛貓一生、宏基瀝青、得力興生技、某保溫瓶與保冷器具製造商。

根據農業部寵物登記統計，台灣2022年底犬貓合計登記數量已達222萬隻，近年貓隻新增登記數量更已超過犬隻數量，反映飼養寵物偏好開始反轉。

投資司表示，隆順漁業集團為了海洋永續及良食循環，秉持「全魚利用」的經營理念，打造全新品牌「愛貓一生」，與食品工業發展研究所共同研發全新天然濕式貓食配方，規劃在屏東農業生物科技園區建立貓食加工廠，搭配全台獨特的白色貓咪造型外觀，將發展成「愛貓一生」觀光工廠，為當地增添旅遊景點。

此外，新廠將建置太陽能發電設施，使用節能燈具與雨水回收系統，全力配合2050淨零碳排政策。本次投資金額約2.7億元，可促進貓糧產業升級轉型，同時落實在地化生產。

得力興生技為通過GMP認證的中藥廠，打算增加寵物保健食品產線，為了提高產品多樣性與產量，預計招募45名本國員工，投資4.2億元在台中市豐原區建立智慧化新廠，採用自動生產設備，並將朝向綠建築規劃與設置太陽能集電設施，期望降低能源耗損與減少碳排。

為響應政府的產業低碳智慧化政策，宏基瀝青規劃增聘4名本國員工，投資逾1.7億元於嘉義廠區擴增產線，利用最新的全回收式集塵設備及全智能的生產流程，保障員工的安全與健康，打造出一座無汙染、無噪音的潔淨工廠。

截至目前「投資台灣三大方案」已吸引1492家企業、超過2兆2875億元投資，預估創造15萬2156個本國就業機會，後續尚有16家企業排隊待審。

太陽能發電

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