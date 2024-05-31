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住宅夏月電價來了 台電：每年循例於6月1日實施

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
台電31日表示，住宅夏月電價循例於每年6月1日實施，全年平均電價不變，並非調漲。 圖／台電提供
台電31日表示，住宅夏月電價循例於每年6月1日實施，全年平均電價不變，並非調漲。 圖／台電提供

台電31日表示，住宅夏月電價循例於每年6月1日實施，全年平均電價不變，並非調漲。

台電指出，每年6~9月循例進入夏月電價期間。台電仿效國際間美、日、英等電業，推動夏月電價制度，自1989年實施至今已超過30年。夏月電價為平均電價的一部分，夏月電價較高，非夏月電價就會較低，並非調漲電價，為合理反映當年度夏月與非夏月供電成本差異。

台電表示，夏月因冷氣空調用電增加，夏月的用電量約比非夏月多四成，使民眾易感電費增加，不過全國仍有逾382萬戶因用電較少完全不受影響。台電也鼓勵民眾共同節電，從日常生活中落實節能減碳，省荷包也愛地球。

台電還提到，夏月電價每年均會循例實施，並不是漲電價，全年平均電價並未改變。為供應夏季期間較高的用電需求，夏月電價可合理反映夏月、非夏月供電成本差異。

我國2023年每戶平均每月用電量約338度，在非夏月期間每戶平均月電量是301度，到了夏季6至9月因為氣溫上升而致月用電量增加至413度，使每月電費平均增加約430元，其中314元（73%）電費來自於用電量相較非夏月期間高出近四成，實際因夏月電價調整而增加部分僅116元。

台電並進一步說明，夏月電價僅影響每個月用電120度以上（一期兩個月用電240度）的電費部分，比非夏月高出13%到28%，根據台電統計，全國382萬戶每月平均用電在120度以下，只須維持平時用電情況，便完全不受夏月電價影響，而主要影響為每月用電超過1000度的用戶，約占整體用戶比例2.4%，台電也呼籲這些用戶一同節電。

台電 電價

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