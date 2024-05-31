台電：即使核能延役缺口仍在 協和更新計畫勢在必行

台電表示，北東電網供應基隆、新北汐止及台北南港等地工商發展電力需求，隨著區域內機組除役，未來僅剩花蓮和平電廠130萬瓩，屆時供需缺口恐達470萬瓩，縱使將核能延役納入考量，缺口也仍然存在，增加自主電源的協和更新計畫勢在必行。

民團稱未來北東電網電力缺口僅50萬瓩，台電透過新聞稿澄清，所謂「僅50萬瓩」是建立在全台電廠都優先支援北東電網，並將跨區融通量提高到安全上限的前提之上，不僅忽視區域平衡原則，也未考慮長途輸電造成的能耗及電網風險。

台電強調，協和計畫是北東電網穩定供電關鍵，攸關480萬人用電權益，與行政、金融、產業與民生需求息息相關，且基於其獨特性與迫切需求，目前沒有其他可行的替代方案，協和計畫必須要推動。

台電新聞稿說明，北東電網供應基隆、新北汐止及台北南港等地工商發展的電力需求，預估2025年用電需求將成長至600萬瓩。但隨著區域內機組除役，未來僅餘花蓮和平電廠130萬瓩，屆時供需缺口恐達470萬瓩。

台電進一步指出，以今年403花蓮地震為例，和平電廠機組受地震損壞無法發電，由此可見，未來在北北基地區完全沒有自主電源情況下，機組故障影響供電的風險極高，新建自主電源才是根本解方。

台電指出，考慮到機組事故和電力輸送限制等外在因素，根本無法保證其他地區的電廠有餘裕外援北北基地區，甚至需要其他縣市多發電來因應；加上未來減煤趨勢，燃煤電廠減少發電，電力缺口恐進一步擴大。

台電強調，「縱使將核能延役納入考量，不僅時程難以估計，缺口也仍然存在」，以區域平衡的觀點來看，協和更新計畫勢在必行。

台電指出，電源開發需以「區域平衡」為原則，才能有效降低風險。目前北中南地區皆加速推動興建燃氣機組，包括大潭、通霄、台中、興達、大林等更新計畫，就近供電不僅可提升電網韌性，也減少長途輸電的能源耗損。

台電表示，面臨北東電網迫在眉睫的供電缺口，透過協和電廠更新改建計畫增加自主電源，才是能促進公眾利益，滿足民眾及產業用電需求的作法。

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