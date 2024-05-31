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推動淨零轉型 卓揆：將投入9000億引導國內外綠色投資

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

行政院長卓榮泰31日指出，政府將於 2030 年前投入 9,000 億元預算，引導國內外綠色投資，將氣候變遷的挑戰化為綠色成長契機。

卓榮泰今日赴立院施政報告時提到，將推動第二次能源轉型，確保供電穩定、供電安 全做為最高目標，依法朝非核家園邁進，也將建構智慧共 享的多元綠能，並推動做為橋接能源的天然氣結合碳捕捉、 再利用與封存(CCUS)技術。

同時也將推動深度節能，促進節能產業發展，鼓勵企業進行科技儲能，並強化電網韌性。以數位與綠色的產業雙軸轉型，透過綠色金融、科技創新、碳定價與市場機制，引導產業低碳轉型、發展綠色製造及循環經濟，並推動淨零綠生活，促進綠建築、 低碳運輸、低碳飲食等。

在淨零轉型過程中，政府也會定期公布指引，建立各產業技術服務團隊，協助產業因應趨勢、降低衝擊，並確保個人、社區都有工作機會，推動「不遺落任何人」的公正轉型。

至於2050淨零目標，卓榮泰說，政府將於2030年前投入9,000億元預算，引導國內外綠色投資，將氣候變遷的挑戰化為綠色成長契機。

此外，卓榮泰也提到，為積極振興運動與體育，將研議設立「體育暨運動發展部」，提升體育預算，推動全民運動及體育扎根，發展運動產業，加大實施「黃金計畫 3.0」及「優秀運動選手輔 導方案 2.0」等培育政策。

至於觀光產業，卓榮泰則提到，將打造台灣成為國際觀光品牌，整合在地特色， 提升服務品質；另將籌設專責機構，增強市調及人才培育、 輔導觀光業者全面數位化，強化國際觀光行銷，促使觀光產業於2030年成為兆元產業。

卓榮泰 觀光 運動

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