中共對台軍演 中油：天然氣存量10、11天符合法規
外界擔憂中共軍演影響中油天然氣運輸，中油董事長李順欽今天表示，中油天然氣採購運輸多採船邊交貨，意即賣家會負責運送到卸收港；目前天然氣存量均符合法規，約10、11天，他強調，一定會安全穩定供應國內油氣。
中油今天舉辦78週年「發現中油生態之美—共融在地 環境永續」慶祝大會，由董事長李順欽主持。
李順欽致詞時表示，今天的慶祝大會充滿生態之美，包括生態特展及生態專書，都是週年慶最大獻禮，同時展現各單位維護陸域生態、永續海洋的亮麗成果，呼應台灣中油多年來在ESG環境永續面向的追求與努力，戮力實現成為多元、創新、永續的國際能源集團願景。
李順欽接受媒體訪問強調，中油更重要的神聖使命，是安全穩定供應國內的油氣和石化原料，長久以來發生過地緣政治、COVID-19疫情、能源價格暴漲等能源危機，「我們都克服了種種的困難」，穩定能源供應，帶動國內經濟發展。
對於近期中共軍演是否影響中油天然氣運輸，李順欽表示，中油天然氣採購運輸都是FAS（船邊交貨），意即賣家會負責運送到卸收港，所以風險是賣方承擔。天然氣存量方面，也均符合法規，目前約10、11天，而一年有300多艘船進來，會謹慎安排控制存量，包含控制儲槽容積天數、事業存量天數。
根據規定，中油事業存量天數至少為8天，儲槽容積天數至少為16天。
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