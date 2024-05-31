2030絕對不缺電？卓榮泰：政府會持續努力

針對經濟部長郭智輝拋出2030絕對不缺電一說，行政院長卓榮泰31日表示，政府有絕對努力跟決心，要持續安全穩定的供電，只要再生能源及其他計畫中的各種電廠工程能如期完成，就能把供電問題解決。

郭智輝昨天表示，對於核電問題他沒有預設立場及包袱，願意跨黨派溝通。郭智輝並說，就算考慮之後幾年可能停機、卸載的機組，不列入任何可能新增的電源，到2030年前也是供電無虞，供電量絕對可滿足需求。

卓榮泰今日赴立法院施政報告前接受媒體採訪時表示，郭智輝所說的「絕對」，代表政府的努力、決心，他一直向國人報告，政府對國人、產業有承諾，會安全穩定供電，經濟部長會努力、政府會努力。

卓榮泰說，會使用其他再生能源及其他計畫中的各種電廠工程把供電街上，只要工程能夠如期完成，綠能發展能比現在預期的更加進步，所有面對所有的能源問題、發電問題，都能在合理、合法的計算當中，對穩定供電充滿信心。

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