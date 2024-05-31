回到原點？ 郭智輝：核三除役勢在必行

核三廠一號機今年七月將除役，面對產業界呼籲核電延役的聲音，經濟部長郭智輝與國發會主委劉鏡清昨天均表示，在現有法規下除役勢在必行，未來若要重啟，也只會在二○二七至二○二九年作為備援；對於發展ＡＩ應用產業帶來的用電增加，會以擴大發展再生能源來因應。

郭智輝上任後昨首次與媒體茶敘，日前拋出核能是乾淨能源的說法，劉鏡清周二與媒體茶敘時也表示，如果朝野對核能重啟有共識，他個人並不排斥，他與和碩董事長童子賢、郭智輝都是理性看這件事，因為三人都是來自產業界。郭劉先前的說法讓外界一度認為民進黨非核家園似有轉向可能，但兩人昨天分別說明能源政策時，說法卻又回到與政府先前態度完全一致。

郭智輝表示，政府能源政策是穩定供電，且會全面發展風電、光電等再生能源，到二○三○年都不會缺電，至於核三是否能延役，經濟部作為執行單位，並非如國發會這樣的政策規畫單位，沒有資格主動提核電延役修法，但會尊重國會與社會討論，也會依法行事。

雖然核三廠一號機今年七月除役、二號機也會在明年五月除役，但郭智輝強調，即便ＡＩ與半導體產業用電需求高，但已經做過盤點，電力供應不成問題。如果國會修法通過、在安全無虞前提下要重啟核電，也至少需要三年時間，屆時可以作為二○二七年至二○二九年ＡＩ產業爆發性發展的用電需求備援，但不會把不確定的供電能源納入。

郭智輝還說，如果電不夠，半導體跟ＡＩ產業就不會留在台灣，但目前ＡＩ用電需求，包括申請中的投資都算入後，電力都足以支應。至於核二是否也考慮納入備援機組？他則說，沒有想到那麼具體，若有新想法會再向外界報告。

劉鏡清昨天在立法院備詢時也提到，對產業界來說，最關切的就是安全與穩定供電，是哪種發電方式，對企業界不是重點，非核家園沒有改變，長期是一定要達到的目標，核電廠要延役要遵照法律，目前法令是不允許的，就算未來要重啟，至少還得數年時間。

雖然童子賢、三三會理事長林伯豐都呼籲政府，把核能作為基載電力考量，但劉鏡清仍說，「電夠就不需要考慮，只有電不夠才需要考慮。」他強調，以台電提供的資料，電力是足夠的，短期核能不會在討論項目中。

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