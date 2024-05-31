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勞動部長專訪／失聯移工 「降低逃逸兩關鍵」
多年來，失聯移工問題沉痾難解，勞動部前部長許銘春今年四月底在立法院專案報告，欲推動修法，加重嚴懲非法容留、聘雇、媒介失聯移工者。不過，新任勞動部長何佩珊昨接受本報專訪時表示，「嚴懲雇主、仲介不是聰明作法，也會引發民怨。」加強源頭管理、提升移工勞動條件才是降低移工逃逸的兩大關鍵。
截至今年四月，失聯移工人數逼近八點七萬人，何佩珊表示，失聯移工幾乎成為農業、營建業主要勞動力，這是無從否定的事實，就是有人力需求，立法嚴懲雇主與仲介，不但連自家民進黨立委不接受，對雇主與仲介也不盡公平，勞動部必須得承擔源頭管理責任，移民署則負責查緝。
何佩珊說，勞動部要在源頭管理下功夫，提升移工勞動條件，大部分失聯移工為家庭看護工，勞動部已將家庭看護工月薪提高至兩萬元，推動移工留才久用政策，這些將擴大辦理，並簡化、友善申請程序，「我們把移工當家人，一定降低逃跑率。」
是否提升家庭看護工薪資、納勞基法保障？何佩珊未正面回應，僅說，目前已提高至兩萬元，若要再加薪，還須勞資雙方權衡，會先從推動「多元陪伴照顧試辦計畫」（外展看護服務）做起。另重啟外展措施，只要有陪伴照顧需求的高齡者、急性特殊重症、重大傷病需臨時照顧人力者，均可申請鐘點移工。
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