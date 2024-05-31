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勞動部長專訪／照顧留停 何佩珊：有薪最好

聯合報／ 記者葉冠妤李柏澔／專訪
目前老年年金平均月領一點八萬元，勞動部長何佩珊表示，這真的太少了。記者林伯東／攝影
目前老年年金平均月領一點八萬元，勞動部長何佩珊表示，這真的太少了。記者林伯東／攝影

勞保基金財務困境，勞動部長何佩珊曾喊「政府撥補就是一種勞保年金改革」，她不是來砍給付的。昨接受本報專訪表示，曾估算過，若啟動勞保年改降低給付，必須準備一兆元以上應對民眾擠領潮。她也提出「照顧留職停薪」，且「有薪一定最好，才會真正有意義。」

勞保基金連七年入不敷出，何佩珊日前宣示不會啟動勞保年改，也不砍勞保老年給付，拋出撥補就是改革、開源等說法。但外界質疑撥補治標不治本，若不從勞保制度面著手改革，就只是債留子孫。

何佩珊說，目前老年年金平均月領一點八萬元，真的領太少了，若給付再砍下去，年輕勞工受害最深，日後恐淪下流老人。

她說，檢視勞保年金化後發生幾次擠領潮，都是恐慌所致，內部曾估算過，假設啟動年改，降低給付，必須準備一兆元以上，才能應對民眾擠領潮。

至於照顧留職停薪，何佩珊指出，相關具體執行方案仍須通盤規畫，若不給薪，不僅勞工不敢請，企業也會覺得只是徒具形式，她會努力朝讓大家「有感」的方向來做，讓勞工的生活更好。

照顧留停給薪財源為何？何佩珊說，需克服財源問題，可能需要修法，如果要做，就需通盤規畫。

何佩珊強調，照顧留停制度上路前，須顧及勞資等各方接受度，但勞方是優先考量。許多勞工因有長照需求，照顧失能失智長輩，需公司給予更多的彈性工作時間，才可兼顧職場與家庭照顧。

何佩珊 勞保年金 年改

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