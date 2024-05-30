台灣機械公會論壇探討產業轉型 建議 CEO 應善用精實戰略

台灣機械公會透過執行經濟部產業發展署的精實管理計畫，呼籲企業必須由經營者帶動全員參與、實踐精實，並透過數位化技術驅動，跨過轉型的鴻溝，提升自身的國際競爭力。

由經濟部產業發展署指導，G2台中市機械業二代協進會協辦、工研院及機械公會辦理「2024機械業CEO在企業轉型中的精實戰略論壇」，30日在台中日月千禧酒店登場，吸引100多位CEO、二代接班及高階經理人到場聆聽，座無虛席。

論壇由台灣機械公會理事長莊大立主持，經濟部產業發展署金機組組長郭肇中到場致詞，並邀請精益企業大中華區總裁趙克強博士擔任主講，榮富工業總經理林奕杰、義成公司總經理林柏樺、明昌國際董事長張庭維等企業接班人，分享透過精實管理完成企業轉型的歷程。

莊大立表示，台灣機械業多半屬於中小型的家族企業，近年來相繼到了二代接班的階段，再加上國際競爭日益加劇，企業面臨必須轉型的壓力。

為了提升機械業的競爭力，機械公會從2019年起，承接產業發展署的計畫，推動機械業投入精實管理，將各公司製造現場長年下來無法解決或習以為常的問題逐一可視化、進行改善；每一個改善的過程，就養成一個企業專屬的DNA、培育一組團隊的人才。

然而，機械公會推動多年下來發現，如果精實管理只限在生產部門自行改善，其所帶給企業的轉型效益仍屬有限，因為產線只是公司的其中一環，企業整體的營運流𣈱才，是企業致勝的關鍵。

因此，機械公會從今年開始推廣CEO Lean，強調企業從上而下建立全員參與的決策機制，才能將精實理念、原則與工具，落實到企業內部。

郭肇中致詞表示，精實管理需要經營者親自帶動，結合數位化工具的協助，才能引領企業跨過轉型鴻溝，提升國際競爭力。郭肇中建議，經營者可把精實思想設定為公司的核心戰略，以迎戰全球經濟壁壘高築、資源短缺及環保課題等挑戰。

論壇主講人趙克強指出，組織的流暢絕對不是企業任何一個單一部門能夠完成，更不是部門經理人員的事，而是需要全員參與。因此，必須由企業CEO親自擔任精實導師，由經營者透過組織全員參與討論、訂定轉型目標、採取行動。

唯有企業內建立流暢的溝通機制，才能讓企業從由上到下的一言堂決策慣性，轉為全員參與的信任合作模式。全員參與包含研發、客戶、營業端，與採購、生管、供應端，再加上數位系統工具，共同融入精實改善，各部門相輔相成，才能逐步企業轉型。

今天論壇中3位二代接班主講人林奕杰、林柏樺、張庭維，以及推廣精實研發不遺餘力的成功大學教授洪郁修，都以自家實踐精實管理為例，不吝分享心路歷程及經驗，提供寶貴的精實思維轉型戰略。G2台中市機械業二代協進會會長傅彥凱帶領30餘位會員參加，對於現今正逢接班階段的台灣機械業來說，深具意義。 論壇吸引100多位CEO、二代接班及高階經理人到場聆聽，座無虛席。 機械公會提供

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