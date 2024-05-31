去年近4成勞工加薪 金融業最多

主計總處發布一一二年受僱員工加薪及今年計畫調薪情形，去年有百分之卅點七廠商調升員工經常性薪資，較前一年的百分之卅三點三年減二點六個百分點，但比率仍是近五年次高。至於今年已加薪及預計加薪廠商合計有百分之卅一點七，官員表示，應與今年景氣出口增溫、內需也不錯有關，加薪比率優於去年。

主計總處昨天發布三月調查的「事業人力僱用狀況調查」統計結果，包括工業及服務業部門事業單位一一二年調薪及一一三年計畫調薪情形，以及今年二月底職缺概況，也就是廠商人力進用需求狀況。

調查顯示，去年調薪員工人數占百分之卅八，若加計因年資晉級加薪，調薪廠商占百分之卅六點一。一一二年調薪廠商百分之卅點七，是一○八年以來次高，僅次於一一一年的百分之卅三點三，官員表示，由於一一○年景氣非常好，隔年加薪廠商比例大增三個百分點，但一一一年第四季起景氣趨緩，一一二年加薪比例下降。

加薪行業中，金融保險業加薪比率高，達百分之七十二點二，其次是礦業及土石採取業百分之四十二點二，製造業也有百分之四十點八加薪。

今年加薪情形，截至三月底，已調升或預計調升經常性薪資（不含年資晉級加薪）廠商及尚未決定者各占三百分之七點一，不調整廠商占百分之卅一點三；員工人數規模百人以上廠商，占比合計超過七成，十人到百人以內比率百分之四十四點七，不到十名員工者只有百分之廿八點四，顯示企業規模愈大，加薪比率愈高。

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