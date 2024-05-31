經長：AI 讓台灣再吃50年
經濟部長郭智輝昨（30）日表示，台灣不會有「荷蘭病」，過去50年，半導體產業造就台灣成長，未來50年，靠著AI晶片、AI伺服器，光是這兩產業就能讓台灣再吃50年，台灣會在未來世界引領風騷。
郭智輝昨日與媒體茶敘，並再提「境外關內」主張，他規畫，隨台積電（2330）赴日本熊本設廠，將集結國內半導體供應鏈在九州設立一個半導體供應鏈園區，除服務台積電外，也同時就近服務日本廠商，政府在海外將提供一站式服務，讓業者快速發揮專長。
針對台積電外移，郭智輝表示，台積電移往海外產能僅10%至15%，最好產線及研發都在台灣，完全不用擔心產業外移，更不用擔心台灣會有「荷蘭病」。
郭智輝表示，日本九州地方首長近期來台招商，準備50公頃土地希望台廠能去落地，但「我的目標沒有那麼小」。媒體追問是否為500公頃？他則笑答：「大家都很聰明」。
他也說明「境外關內、境內關外」構想。在境外關內部分，就是「帶著台灣製造業園區走向世界」，協助設置海外園區，建置海外單一窗口服務，提供從申設建廠到投資營運全程服務，包含土地、建築、環保等協處。未來鎖定日本與新南向國家。
舉例來說，台積電將在熊本蓋兩座廠，九州也有很多半導體產業，他擬在九州設半導體供應鏈園區，服務台積電外，亦可就近服務日本廠商。
至於新南向，則要盤點優勢產業供應鏈，以及當地水電人力等資源而定，例如美國缺人力，廠商意願不高，相較之下，台灣ICT業者很多就在墨西哥設廠，這需要再盤點。
至於「境內關外」則是帶世界走進台灣，他特別著重提升服務業價值。日本、南韓、及菲律賓等距離台灣飛行三個小時內定義為開發市場，約有4億人口，吸引他們來台灣參展或消費，計畫邀請世界前百大品牌來台設銷售點。
他表示，未來西部走廊從台北到屏東，是未來半導體、AI、軍工、資安、ICT產業所在，至於宜蘭、花蓮、台東則形塑大健康產業，做為健康養生、長居地區。
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