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新聞分析／財經內閣 縮回非核 產業界失望

聯合報／ 本報記者林海
民進黨堅持「非核家園」已經30、40年以上，幾乎已是民進黨與支持者的共同價值與信仰。圖／聯合報系資料照片
民進黨堅持「非核家園」已經30、40年以上，幾乎已是民進黨與支持者的共同價值與信仰。圖／聯合報系資料照片

政府積極發展ＡＩ產業，但用電量大增的背後，卻是缺電隱憂，經濟部長郭智輝上任前，拋出了核能是乾淨能源的說法，和碩董事長童子賢更呼籲重啟核電，原本被認為是重新調整能源結構的一記好球，但民進黨政府卻不願接球，選擇了死抱神主牌，穩固基本盤，讓產業界期盼落空。

熟悉半導體產業的郭智輝出任經長，加上賴清德曾屬意的行政院長人選童子賢多次提出擁核說法，都給予外界期待，新政府會將核能納入能源選項，但行政院長卓榮泰隨即強調，「追求非核家園，是永遠不可放棄的目標」，也給產業界當頭澆下一盆涼水，更等同為能源政策定調，官員發言不可超出這個框框。

國發會主委劉鏡清日前受訪時才提到，若朝野對核能重啟有共識，他個人並不排斥，但昨被立委要求表態時，則先改口是「媒體誤解」，對於國民黨立委多次要求把核能納入考量，劉鏡清就是不鬆口，還強調非核家園是終極目標。

劉鏡清與郭智輝都來自產業界，原本被認為可以作為政府與產業的溝通橋梁，傳達產業界心聲，也代表政府對產業界重視，但上任不到二周，發言內容緊跟黨的步伐，也令產業界期待破滅，大失所望。

新政府上任前，產業界營造的呼聲，原本搭了一個台階，但作為國會少數，在改革法案的激烈攻防下，民進黨仍選擇了穩抓基本盤，不願順勢走下台階，漠視產業界用電需求，即便短期內用增加天然氣發電度過可能的缺電危機，但排除核能後，接下來淨零碳排的關卡也難過。

劉鏡清 核能 郭智輝

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