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護國群山 國發會主委劉鏡清點名6產業

聯合報／ 記者林海葉卉軒／台北報導
國發會主委劉鏡清。記者蘇健忠／攝影
國發會主委劉鏡清。記者蘇健忠／攝影

國發會主委劉鏡清提出要打造「護國群山」，塑造台灣更重要的全球經濟地位與影響力，除了伺服器與儲存設備、晶圓代工與ＩＣ封測，接下來鎖定高階自行車、ＩＣ設計、電子零件等產業扶持，屆時台灣就有「六座山」。

國發會昨至立院經濟委員會進行業務報告，劉鏡清表示，台灣伺服器與儲存設備、晶圓代工及ＩＣ封測，在全球市占率分別達到百分之九十、百分之六十五與百分之五十三，實力已經很堅強，接下來希望把全球市占率百分之十五以上的產業，進一步拉高到百分之三十，壯大產業實力到足以影響全球供應鏈的程度，塑造台灣在全球最重要的經濟地位。

劉鏡清指出，高階自行車目前全球市占率百分之十九點八、ＩＣ設計全球市占率百分之十七點三、電子零件全球市占率百分之十六點二，需進一步扶植，創造更多高薪就業，台灣也成為「經濟日不落國」。

劉鏡清也說，台灣半導體產業在晶圓製造、封測等領域，已具國際關鍵地位，未來如要引領半導體產業成展，可聚焦ＩＣ設計、設備材料領域，透過建立亞太ＩＣ設計中心，及促進領導廠商擴大採用國產設備等，帶動ＩＣ設計、設備材料產值增三倍。

除了扶植明星產業，打造護國群山外，劉鏡清還提出「推升ＡＩ價值鏈微笑曲線」規畫。他指出，台灣晶片製造全球市占率第一為百分之六十五，政府將以ＡＩ製造為基底，一方面善用晶片、散熱等零組件國際需求，帶動出口及經濟成長；另一方面，台灣應用服務僅占全球百分之一，將強化發展ＡＩ應用解決方案如智慧、交通、醫療、製造等，並結合台灣Tech園區，吸引國內外ＡＩ人才、技術、新創共同發展。

至於能源政策，劉鏡清日前表態不排斥核能，引起多位立委關注，其是否代表民進黨拋出「非核家園」立場可能鬆動？他強調，不反對核能不代表支持，長期來說，非核家園政策沒有變。

不過，威剛董事長陳立白昨也表示，企業避談核能敏感議題，「你若今天說我擁核，我也不否認！」並說，童子賢提出重啟核能建議是拋出調整能源結構的好球，可惜政府沒人出來接球。

劉鏡清 市占率

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