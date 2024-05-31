核能議題…政府願意公開討論

國發會主委劉鏡清昨（30）日表示，產業界期待安全、穩定的供電，對於核能議題，政府願意接受公開討論，也要考慮法令條件、社會共識、安全無虞。

立法院經委會昨邀劉鏡清業務報告，對於能源政策，劉鏡清表示，目前2050淨零排放路徑圖不包含核能，「非核家園」還是要實現，且核能還不是綠電，不在減碳範圍內。至於核電能不能是綠電？劉鏡清說，就他了解，歐盟到現在也還在討論。

劉鏡清表示，產業界要的是安全、穩定的供電，對於電力來源沒那麼關切，但核電必須考慮法令合規、社會共識、安全無虞等條件，核電廠若要延役必須遵照法律，目前法令是不允許的。

劉鏡清強調，長期而言，非核家園政策沒有變，但關於核能議題，「我們願意接受公開討論」。

至於核能是否會作為基載電力？劉鏡清則說，「電夠就不需要考慮，電不夠才需要考慮。」

他也說，以台電提供的資料，短期不會在討論項目中。

劉鏡清指出，依目前台電對電力的盤點和規劃，供電量足夠，若足夠就沒必要修法，在法令並未改變前，就不可能重啟核電。

劉鏡清還提到，就他了解，台電正在電廠裝設綠氫轉換工程，實驗效果不錯，這也是一種淨零碳排作法。另，民間企業也多有備援電力，且已有廠商拋棄柴油發電機，改用藍綠氫來發電。

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