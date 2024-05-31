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外食房租還在漲 CPI年增率上修破2%

聯合報／ 記者陳素玲／台北報導

主計總處昨天上修全年經濟成長率，也同步上調全年消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率到百分之二點○七，較二月底百分之一點八五大幅增加○點二二個百分點，除了電價上漲因素外，包括服務類價格具僵固性，且房租、外食費用漲勢依舊，醫療費用也走高，全年物價估再度破百分之二，等於國內物價連三年都高於通膨警戒線。

至於ＣＰＩ破二會不會成為新常態？主計長陳淑姿說，「不一定是新常態」，影響物價有時是季節變動，有時是外食及蔬果類價格，因此還要再觀察。

主計總處二月底估今年全年ＣＰＩ年增率百分之一點八五，當時尚未計入電價上漲影響，前天陳淑姿到立院備詢表示，如果計入電價上漲衝擊，全年年增率約○點二四個百分點，今年ＣＰＩ年增率約百分之二點○三，但昨天最新預測為百分之二點○七，比百分之二點○三更高。

陳淑姿解釋，近期國際原物料價格略有回升，但較一一一年高點仍屬低檔，商品類物價上漲力道尚屬和緩；但因服務類物價具僵固性，外食費與房租漲勢延續，醫療費用走高，因此預測全年ＣＰＩ上漲百分之二點○七。

主計總處綜合統計處處長蔡鈺泰分析，此次上修全年ＣＰＩ除因四月電價漲價外，包括原油及農工原物料都走高，匯率貶值雖有影響，但幅度沒那麼大，主要仍是服務類價格漲幅比較有壓力。

陳淑姿認為，目前物價已比較趨緩，但外食還在漲，讓大家感覺很深，影響比較大，查價項目多有漲有降，但民眾每天採買的商品如果漲價，就會感受深。

外食 陳淑姿 電價

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