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主計總處：薪情轉佳 31%廠商擬加薪

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北報導
隨著景氣好轉，今年已經或預計調薪的廠商達31.7%。 聯合報系資料庫
隨著景氣好轉，今年已經或預計調薪的廠商達31.7%。 聯合報系資料庫

主計總處昨（30）日公布事業人力僱用狀況調查，隨著景氣好轉，今年已經或預計調薪的廠商達31.7%，優於去年，勞工「薪」情可望轉好。

主計總處國勢普查處副處長陳惠欣指出，去年調升經常性薪資的廠商占30.7%，年減2.6個百分點，但還是2019年來近5年的次高水準。隨著經濟情勢轉佳、內需穩健，今年截至3月底，已調升或預計調升經常性薪資的廠商占31.7%，更優於去年，看來廠商調薪意願有轉強；尚未決定者占37.1%，不調整的廠商占31.3%。

主計總處調查，規模愈大廠商，調升經常性薪資情形愈普遍，員工調薪比率也高。

景氣 薪資

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