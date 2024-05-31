CPI 年增2.07% 超過警戒線

行政院主計總處昨（30）日上修今年消費者物價指數（CPI）年增率至2.07%，較2月上修0.22個百分點，連三年超過2%通膨警戒線，除電價調漲因素外，外食費、房租漲勢延續及醫療費用走高也是主因。

物價居高不下，2%通膨率會不會成為新常態？主計長陳淑姿表示，「不一定，我覺得物價漲勢已有趨緩」，但由於物價品項眾多，價格有升有降，只是部分民生相關和需經常購買的品項漲幅居高，民眾才會對物價上漲感受較深。

陳淑姿指出，近期國際原物料價格略有回升，但較2022年高點仍屬低檔，推升CPI商品類物價上漲力道尚屬和緩，不過服務類物價具僵固性，外食費、房租、醫療費用走高影響，因而上修全年通膨率至2.07%。

主計總處統計處長蔡鈺泰說，原本估電價調漲的效果，將使全年CPI升至2.03%，最新預測數又再調高，是因國際原物料價格也高於預期。

主計總處先前發布4月CPI年增率為1.95%，雖低於2%通膨警戒線，但當時統計也指出，醫療費用大漲5.34%、電費上漲4.48%、外食費上漲2.93%、房租上漲2.34%等，民眾感受甚深。

今年以來，國內整體物價漲勢雖已緩步收斂、通膨壓力減緩，但由於上漲較多的為服務類，其價格有僵固性，因此收斂速度較慢，且由於4月下旬天候不穩且連日豪大雨，蔬菜價格有明顯攀升，主計總處下周將公布5月CPI，預估5月通膨率可能重回2%以上。

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