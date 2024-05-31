今年經濟成長上修至3.94% 主計總處預期寫三年來新高

AI發威帶動出口，景氣復甦態勢明朗。主計總處昨（30）日上修今年經濟成長率預測至3.94%，為近三年新高，較2月預測大增0.51個百分點。

主計總處昨召開國民所得評審會議，通過首季GDP（國內生產毛額）初步統計，並修正全年預測，主計長陳淑姿表示，此次上修今年經濟成長率，主因出口表現大幅優於預期，前四月出口年增10.6%，再加上固定投資、民間消費也微幅調整，三主要經濟成長指標全面上修。

近十年經濟成長率

主計總處綜合統計處長蔡鈺泰指出，今年資通訊產品出口表現非常好，主要來自各國AI應用及建置需求，且需求應會延續，估今年出口可達4,759億美元，比原預測高出170億美元，出口走勢下半年將更強勁，規模也將逐季走高。

蔡鈺泰表示，IMF（國際貨幣基金）4月預測今年世界貿易量由去年的0.3%回升至3%，加上近期AI、HPC（高效能運算）等新興科技應用蓬勃發展，需求強勁，近年我國半導體及資通訊產業積極擴增國內產能，將可帶動我國商品出口成長。

蔡鈺泰指出，今年前四月我國電子零組件、資通與視聽產品合併出口951億美元，年增25.1%，遠高於總出口年增幅的10.6%，占出口比重由2016年的44.1%提高至64.4%，增逾20個百分點，如此大幅增長態勢料將延續。

不過蔡鈺泰提醒，AI需求非常強勁，但同時波動起伏會比較大，若突然有變數，就可能衝擊經濟表現。

民間投資部分，由於國內半導體廠商為維持技術領先優勢，持續擴充先進製程與高階封測產能，並持續擴大研發規模，加上運輸業者提升運力，均支撐投資動能；但部分企業資本支出仍審慎，以及近年基數較高，預估今年整體民間投資成長幅度有限，約落在1.52%，上修0.07個百分點。

至於民間消費，因國內就業市場穩健、薪資提升，帶動所得效果，以及股市創高挹注財富，另外國人跨境旅遊熱潮延續，可望維繫消費成長動能，預測今年民間消費實質成長2.77%，上修0.13個百分點。

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