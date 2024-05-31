AI帶動出口…今年經濟成長率上調至3.94% 近3年最高

主計總處昨天更新經濟預測，上修今年全年經濟成長率為百分之三點九四，創近三年最高，較二月底大幅上調○點五一個百分點。主計長陳淑姿表示，目前經濟情勢屬緩慢上升，力道不算強勁，還不到火熱程度。

主計總處綜合統計處處長蔡鈺泰表示，上修全年經濟表現，主要是輸出表現比預期好，很大原因是ＡＩ關鍵發展很快，雲端提供業者加上企業或政府部門投資很多基礎設施，相關需求很強，預期出口將持續增溫，全年商品出口金額可望達四七五九億美元，較上次估算上修一百七十億美元，也是此次上修重要關鍵。

主計總處國民所得統計評審會昨天開會審議初步統計今年第一季及全年經濟預測。四月底第一季經濟成長率概估為百分之六點五一，創下十一季新高，當時估如果各季經濟表現相同，全年經濟成長率約百分之三點五七。

由於第一季出口較二月估的金額多出四十四億美元，第一季上修為百分之六點五六，全年一口氣上修○點五一個百分點到百分之三點九四，逼近百分之四。

AI實際需求強度 列景氣關鍵

不過主計總處對未來景氣也列出四大變數，除美國聯準會利率走向、中美關稅戰、地緣政治風險外，也列入ＡＩ科技發展及量產應用製程。對此，蔡鈺泰表示，目前ＡＩ相關資訊發展需求很強，雖未來強度可能比現在更強，也就會上修，但也可能沒那麼好，就是不確定因素。

主計總處表示，國際貨幣基金（ＩＭＦ）四月預測一一三年世界貿易量回升至百分之三點○，加上近期ＡＩ、ＨＰＣ等新興科技應用蓬勃發展，除雲端服務業者，企業與政府部門也積極投入，加以近年台灣半導體及資通訊產業積極擴增國內產能，可適時帶動出口成長。

前四月電子出口 年增二成五

主計總處表示，今年一至四月電子零組件、資通與視聽產品合併出口九五一億美元，較去年同期增百分之二十五點一，遠高於整體出口增加的百分之十點六。

另來台旅客持續回溫挹注服務輸出，併計商品與服務並剔除物價因素後，一一三年輸出實質成長上修二點五四個百分點至百分之八點四四。

民間消費方面，國內就業市場穩健、薪資提升，帶動所得效果，以及股市創高挹注財富效果，加上國人跨境旅遊熱潮延續，可望維繫消費成長動能，預測今年民間消費實質成長百分之二點七七，較二月底上修○點一三個百分點。

對於目前經濟情勢，蔡鈺泰表示，雖出口增加百分之八點四四有去年基期低因素，但輸出帶動相關投入資本，四月主要上市櫃業者法說會對資本支出看法比二月掌握資訊更好，內需也持續成長，出口表現也回來了，消費與投資持續穩定成長。

商品推薦