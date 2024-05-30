台電篩選停電高風險區優先改善 郭智輝揭3指標

中央社／ 台北30日電

近期桃園停電事故引發關注，經濟部長郭智輝指出，用電成長、設備老舊、人口成長是衡量高風險區域的3項指標；台電代理董事長曾文生表示，台電會透過設備更新、線路包覆、增設民生變電設施進行改善，盼取得人民支持。

近期桃園停電事故頻繁，外界關注台電如何提升電網韌性。郭智輝今天在媒體見面會指出，須從風險較高地方下手，由用電成長、人口成長、設備老舊等3個指標判定，要找出這3個指標交集。

曾文生表示，台灣電網系統是從發電廠發電以後，透過高壓輸電系統，送至低壓配電系統。台電近年曾發生因人為操作失誤，產生輸電系統事故，導致大規模停電，但在303大停電後已提出10年、5600多億強化電網韌性計畫，至今輸電等級大規模電網事故已沒再發生。

至於一般家用、商業用戶配電事故，也透過資料積累進行分析檢討。

他指出，2014至2023年六都及新竹用電戶數增加11.5%，但饋線數目僅增加3%，「中間出現明顯落差」，主因低壓幹線建設遇障礙，尤其鄰近市區興建變電站較困難，加上都會區已無法透過架空方式拉饋線，需用地下纜線，導致饋線成長速度慢，單一饋線負擔用戶數大增，一旦發生事故，停電戶數規模相對增加。

曾文生進一步說，台電將針對高風險區域積極改善，包含提早設備更新、線路包覆、增設民生變電設施，但須獲得人民支持；他強調，要有穩定電力，就需充裕電力設備，後續變電站也會朝向室內化，以減低環境影響，並盼地方相關單位給予充分時間埋設低地下管線。

303大停電 台電 曾文生 郭智輝

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