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曾文生真除台電董事長？ 新經長郭智輝間接證實

中央社／ 台北30日電
經濟部長郭智輝（中）率領四位次長林全能（左起）、陳正祺、何晉滄、曾文生等人一同召開記者會，說明經濟部未來工作方向。聯合報記者杜建重／攝影
經濟部長郭智輝（中）率領四位次長林全能（左起）、陳正祺、何晉滄、曾文生等人一同召開記者會，說明經濟部未來工作方向。聯合報記者杜建重／攝影

新政府上任，國營事業人事案備受關注，經濟部長郭智輝今天率領3位次長與台電代理董事長曾文生跟媒體暢談，郭智輝被問及台電董事長人選是否確定時，他笑說「人就坐在這裡」，間接證實曾文生將真除台電董事長一職。

郭智輝今天率3位次長陳正祺、林全能、何晉滄以及台電代理董事長曾文生，舉辦媒體見面會，說明經濟部工作重點。

會中媒體詢問台電董事長人選時，郭智輝笑說「人就坐在這裡，到現場來跟各位見面」，並將媒體目光引向曾文生，間接證實曾文生即將真除。

曾文生過去擔任經濟部政務次長長達6年，主導能源業務，2022年起兼任台電代理董事長，被賦予供電穩定重任，在他的領軍下，台電近年調度策略升級，也持續推動電網強韌計畫，成為高科技產業堅強後盾。

台電 曾文生 董事長

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