台中電廠規劃 國發會︰已依據經濟部計畫進行審議
有關國發會主委劉鏡清30日於立法院經濟委員會備詢，談及有關台中火力發電廠部分，國發會晚間發布新聞稿指出，今年3月國發會奉行政院交議，依審議機制審查台中火力發電廠二期燃氣計畫，搭配最新污染防治設備，空污可進一步減量，既有燃煤機組則逐步除役轉為緊急備用。
立法院經濟委員會今邀請國發會主委劉鏡清進行業務報告，立委關心台中火力發電廠相關規劃。
國發會表示，經綜合各部會意見後，4月函復行政院，該計畫可滿足用電需求及2050淨零排放規劃，且符合立法院「2035年中火以氣換煤時程」主決議，有助改善區域空污。
國發會強調，為免今日答詢內容造成誤解，國發會爰澄清如上。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 他驚高雄單坪6字頭「買得下去？」 網列優點：未來超過台北
▪ 新北1地蛋殼區房價半年漲400萬！ 他驚呼恐怖：還要買嗎？
▪ 銀髮族最愛醫療設施 醫院成為大新竹房市亮點
▪ 房市有多熱？全台前四月交易逾11萬棟、創13年次高
▪ 台中三座新商場「這裡」房價漲34%最強 房仲點關鍵原因
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言