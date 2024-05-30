台中電廠規劃 國發會︰已依據經濟部計畫進行審議

有關國發會主委劉鏡清30日於立法院經濟委員會備詢，談及有關台中火力發電廠部分，國發會晚間發布新聞稿指出，今年3月國發會奉行政院交議，依審議機制審查台中火力發電廠二期燃氣計畫，搭配最新污染防治設備，空污可進一步減量，既有燃煤機組則逐步除役轉為緊急備用。

立法院經濟委員會今邀請國發會主委劉鏡清進行業務報告，立委關心台中火力發電廠相關規劃。

國發會表示，經綜合各部會意見後，4月函復行政院，該計畫可滿足用電需求及2050淨零排放規劃，且符合立法院「2035年中火以氣換煤時程」主決議，有助改善區域空污。

國發會強調，為免今日答詢內容造成誤解，國發會爰澄清如上。

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