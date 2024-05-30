卓榮泰拜會民眾黨團 重申持續朝非核家園目標邁進

行政院長卓榮泰繼昨（29）日拜會立法院長韓國瑜、民進黨團及國民黨團後，今（30）日再度前往立法院拜會民眾黨團，並與黨團立委交換意見。卓榮泰表示，優先推動福國利民政策，並暫時擱置具有爭議的法案，是行政、立法兩院共同追求的目標，行政團隊一定會全力落實賴總統所提「均衡台灣」目標，持續投入地方建設、促進國內觀光產業發展，並確保全台電網韌性與安全，以供應安全穩定的電力。

卓榮泰致詞時指出，明（31）日他將前往立法院進行施政方針報告，向國人清楚說明行政團隊為落實賴清德總統提出「國家希望工程」與「健康台灣」的政策藍圖與治國理念，如何擘劃短、中、長期工作目標，並聽取立法委員的指教，希望雙方就相關問題進行深入討論，相信人民會十分樂意看到行政、立法兩院良善互動。

卓榮泰表示，他近期兩度拜會立法院長韓國瑜，兩人皆有共識要優先推動福國利民的政策，並暫時擱置具有爭議的法案，希望這項共識能成為行政、立法兩院共同追求的目標，也請立法院各黨團一同為人民迫切需要的政策與法案努力，相信在行政與立法、中央與地方通力合作下，將能為人民謀求最大的利益。

隨後，卓榮泰也逐一回應民眾黨團立委提出的政策建言。卓榮泰指出，賴清德總統強調未來國家建設的方向就是要落實「均衡台灣」目標，致力讓全台灣各縣市均衡發展，目前除了在既有《財政收支劃分法》架構下，妥善運用普通統籌分配稅款與特別統籌分配稅款，過去幾年也配合前瞻基礎建設計畫及其特別預算，挹注許多地方建設。而今年已是前瞻計畫第4期特別預算執行的最後一年，中央定會站在有利地方發展的角度持續投入地方建設，努力朝均衡台灣的目標邁進。

在促進國內觀光發展方面，卓榮泰指出，台灣非常歡迎世界各地旅客到訪，今日上午他也於行政院會裁示，請交通部持續透過多元管道擴大宣傳，吸引國際旅客來臺，同時也決定今年6月1日以前規劃赴陸旅遊的旅行團可以繼續執行。他強調，當國人走出國門之際，也希望世界優秀人才與人力能夠走進台灣，共促台灣經濟發展。

卓榮泰提到，台灣在世界產業供應鏈中扮演至關重要的角色，因此供應安全穩定的電力，不僅是政府對於人民及國內產業的承諾，更是台灣對於全世界的承諾。卓榮泰說，前總統蔡英文執政八年來，積極推動能源轉型，全力發展綠能，為提供安全穩定的電力，另闢一條途徑。而賴總統在上任前，也宣告上任後將啟動第二次能源轉型，行政團隊對此充滿信心，將在全力發展綠能、供應安全無虞電力的基礎上，持續朝「非核家園」的目標邁進。

卓榮泰強調，打造安全韌性的電網也是穩定供電的關鍵一環，尤其民眾不易區辨跳電、停電、限電、斷電、缺電的差異，而絕大多數跳電案例皆來自於外力因素或人為疏忽，政府有責任確保電網韌性與安全，減少跳電機率，將跳電對人民生活與產業生產的影響降至最低。政府會以嚴謹態度，督促經濟部、台電公司及相關部會做好各項工作，以穩定供電及提高供電品質。