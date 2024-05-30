2030年綠電供給可達900億度 經部組綠能售電公司媒合

行政院長卓榮泰重申「非核家園」目標不變，經濟部長次長林全能今天表示，一定持續擴大綠能投資，因這是邁向2050淨零主要解決方案；經濟部也正籌組綠能售電公司（泛官股事業售電平台），確保中小企業購足綠電。

根據經濟部資料，至2030年綠電供給量達900億度，遠大於需求量408億度。

郭智輝今天率3位次長陳正祺、林全能、何晉滄以及台電代理董事長曾文生舉辦媒體見面會，說明經濟部工作重點。

媒體詢問，卓榮泰重申非核家園目標不變，是否代表綠能投資加大，林全能表示，綠能投資一定擴大，因這是邁向2050淨零主要解決方案。至於綠能開發以後，如何讓企業採購，他說，經濟部也正在籌組綠能售電公司，讓中小企業買到綠能。

經濟部將透過放寬離岸風電規範，包含區塊開發3-1區通案展延一年（降低海事工程障礙）、擴大採認不可抗力態樣、產業關聯更有彈性；以及端出「綠電統購分銷」機制，成立泛官股事業售電平台 ，確保中小企業購得充足綠電。

至於如何加快光電布建，郭智輝表示，目前屋頂型設置已有8.23GW，成效良好，會優先推動並提升誘因，另已修法要求新建物都要設置光電。地面型部分，考量台灣地狹人稠，排除敏感區後，也會引導業者朝向複合使用方式，例如漁電共生、農電共生。

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