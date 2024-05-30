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你加薪了嗎？官方調查去年30.7%廠商調薪 近五年次高

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
官方調查去年30.7%廠商調薪，近五年次高，今年31.7%加薪。圖／本報系資料照片
官方調查去年30.7%廠商調薪，近五年次高，今年31.7%加薪。圖／本報系資料照片

主計總處發布112年受僱員工加薪及今年計畫調薪情形，結果顯示，去年有30.7%廠商調升員工經常性薪資，較前一年的33.3%年減2.6個百分點，但比率仍是近五年次高。至於今年已經加薪及預計加薪廠商合計已有31.7%，主計總處官員表示，應與今年景氣出口增溫、內需也不錯有關，因此加薪比例優於去年。

主計總處今天發布3月調查的「事業人力僱用狀況調查」統計結果，其中包括工業及服務業部門事業單位112年調薪及113年計畫調薪情形，以及今年2月底職缺概況，也就是廠商人力進用需求狀況。

調查顯示，112年調升經常性薪資廠商占30.7%，調薪員工人數占38.0%，若加計因年資晉級加薪的情形，調薪廠商占36.1%。112年調薪廠商30.7%，是108年以來次高，僅次於111年的33.3%，官員表示，由於110年景氣非常好，隔年加薪廠商比例大增3個百分點，但111年第四季起景氣趨緩，112年加薪比例下降。

112年加薪行業中，金融保險業加薪比例高達72.2%，其次是礦業及土石採取業42.2%，製造業也有40.8%加薪。

至於今年加薪情形，截至3月底，已經調升或預計調升經常性薪資（不含年資晉級加薪）廠商占31.7%，尚未決定者占 37.1%，不調整之廠商占31.3%；員工人數規模100人以上廠商，已經調升或預計調薪之比率合計超過7成，員工人數10-99人已加薪及預計加薪為44.7%，但員工9人以下者只有28.4%，顯示企業規模愈大，加薪比例愈高。

另外主計總處也公布113年2月職位空缺統計，受惠於人工智慧、高效能運算等新興科技應用需求日增，國內消費動能暢旺，各行業職缺數都增加，2月底工業及服務業職缺數24.4萬個，較上期（112年11月底）增加1.8萬個，較上年同期則增加2.2萬個。職缺率2.81%，較上期增加0.2個百分點，較去年同期也增0.23個百分點。

製造業職缺數8.4萬個，較上期增加1.1萬個，較上年同期增加4700個。由於內需回溫，批發零售業職缺數3.9萬個， 職缺率2.21%，創109年以來、近五年同期最高，較上期增加1000個，較去年同期則增加3200個職缺。住宿餐飲業職缺數2.1萬個、職缺率3.82%，也創107年、近七年同期最高。

加薪 景氣 薪資 製造業 餐飲業

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