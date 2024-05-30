AI暢旺人力需求回升 首季職缺率回升至2.81％
主計總處30日公布2024年2月職位空缺統計，今年2月底工業及服務業職缺數24.4萬個，較上期（2023年11月底）增加1.8萬個，較去年同期（2023年2月底）也增加2.2萬個；職缺率為2.81%，較上期增加0.2個百分點，較去年同期也增0.23個百分點。
主計總處表示，受惠於人工智慧、高效能運算等新興科技應用需求日增，以及國內消費動能暢旺，各行業職缺數多呈增加。
另，就行業別職缺數觀察，受惠於新興科技應用持續擴展，帶動人力需求成長，2月底製造業職缺8.4萬個，較上期（2023年11月底）增加1.1萬個，主計總處國勢普查處副處長陳惠欣指出，這1.1萬人裡，逾五成來自電子零組件、電腦電子產品光學製品這兩個行業，這也說明AI及高效能運算需求成長，正是帶動今年第1季職缺數增加的主要原因。
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