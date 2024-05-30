快訊

新聞幕後╱警局長決策過程曝...劉世芳答應蔣萬安圈選名單卻生變

景氣復甦「薪」情轉佳 31.7%廠商今年已經或預計調薪

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
主計總處30日公布事業人力僱用狀況調查指出，2023年有30.7%廠商調升經常性薪資，隨景氣好轉，今年已經或預計調薪的廠商也有31.7%。記者陳正興／攝影
主計總處30日公布事業人力僱用狀況調查指出，2023年有30.7%廠商調升經常性薪資，隨景氣好轉，今年已經或預計調薪的廠商也有31.7%。記者陳正興／攝影

主計總處30日公布事業人力僱用狀況調查指出，2023年有30.7%廠商調升經常性薪資，隨景氣好轉，今年已經或預計調薪的廠商也有31.7%。

主計總處國勢普查處副處長陳惠欣指出，隨著經濟情勢好轉、內需穩健，今年截至3月底，已經調升或預計調升經常性薪資（不含年資晉級加薪）的廠商則占31.7%，優於去年已調薪的30.7%，看來廠商調薪意願有轉強；尚未決定者占37.1%，不調整的廠商占31.3%。

陳惠欣說明，廠商調薪取決於前一年的經濟情勢、獲利情況，受到2022年下半起全球景氣趨緩、外貿需求降溫影響，2023年調升經常性薪資的廠商占30.7%，年減2.6個百分點，但還是2019年來的次高水準。

此外，主計總處調查也發現，規模愈大的廠商，調升經常性薪資情形愈普遍，員工調薪比率也高。

從行業來看，各行業調薪廠商比率以金融及保險業72.2%最高，礦業及土石採取業、製造業均逾四成。以調薪人數比率觀察，金融及保險業56.6%最高，製造業49.2%次之。

保險 薪資 製造業

延伸閱讀

連三年破2%！外食、房租下不來 主計總處上修今年CPI年增率2.07%

AI帶動出口強勁需求 主計總處大幅上修今年經濟成長率3.94%

主計總處今天公布最新經濟成長率預測 上修機率大

準公補助機制業者炸鍋 教育部揚言「要簽不簽隨便」

相關新聞

獨／台北天空塔聯貸案想解凍 10家海外控股公司股權必須出場

金融圈知情人士透露，為了讓已凍結停止撥款的台北天空塔剩餘近40億元款項能順利撥款，完成後續興建，碩河日前已向銀行團提案，...

連三年破2%！外食、房租下不來 主計總處上修今年CPI年增率2.07%

主計總處今日更新經濟預測，同步上修今年全年消費者物價指數（CPI）年增率到2.07%，較二月底1.85%一口氣上修0.2...

富比世公布台灣50大富豪！林百里首度登上寶座 郭台銘排第三、第二名是他們

這波席捲全球的人工智慧（AI）熱潮，使台灣電子業大亨身價大漲，根據富比世雜誌（Forbes）排行，2024年台灣50大富...

2030年綠電供給可達900億度 經部組綠能售電公司媒合

行政院長卓榮泰重申「非核家園」目標不變，經濟部長次長林全能今天表示，一定持續擴大綠能投資，因這是邁向2050淨零主要解決...

國科會推動生醫成新兆元產業 率新創前進北美生技展

國科會今天指出，北美生物科技產業展將於6月登場，國科會輔導的5家新創團隊進入新創總決賽，呼應總統賴清德提出的「健康台灣」...

你加薪了嗎？官方調查去年30.7%廠商調薪 近五年次高

主計總處發布112年受僱員工加薪及今年計畫調薪情形，結果顯示，去年有30.7%廠商調升員工經常性薪資，較前一年的33.3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。