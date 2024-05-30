景氣復甦「薪」情轉佳 31.7%廠商今年已經或預計調薪

主計總處30日公布事業人力僱用狀況調查指出，2023年有30.7%廠商調升經常性薪資，隨景氣好轉，今年已經或預計調薪的廠商也有31.7%。

主計總處國勢普查處副處長陳惠欣指出，隨著經濟情勢好轉、內需穩健，今年截至3月底，已經調升或預計調升經常性薪資（不含年資晉級加薪）的廠商則占31.7%，優於去年已調薪的30.7%，看來廠商調薪意願有轉強；尚未決定者占37.1%，不調整的廠商占31.3%。

陳惠欣說明，廠商調薪取決於前一年的經濟情勢、獲利情況，受到2022年下半起全球景氣趨緩、外貿需求降溫影響，2023年調升經常性薪資的廠商占30.7%，年減2.6個百分點，但還是2019年來的次高水準。

此外，主計總處調查也發現，規模愈大的廠商，調升經常性薪資情形愈普遍，員工調薪比率也高。

從行業來看，各行業調薪廠商比率以金融及保險業72.2%最高，礦業及土石採取業、製造業均逾四成。以調薪人數比率觀察，金融及保險業56.6%最高，製造業49.2%次之。

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