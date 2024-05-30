富比世公布台灣50大富豪！林百里首度登上寶座 郭台銘排第三、第二名是他們

這波席捲全球的人工智慧（AI）熱潮，使台灣電子業大亨身價大漲，根據富比世雜誌（Forbes）排行，2024年台灣50大富豪的財富總合為1,740億美元，比一年前多出190億美元，而廣達董事長林百里以117億美元淨值，首度登上台灣首富寶座。

富比世報導，今年第1季台灣經濟在出口激增的帶動下飆升6.56%，增速為三年來最快，股市也跟著水漲船高，共有29位富豪變得更有錢，身家排行也出現顯著變化。

今年的台灣首富為廣達電腦公司董事長林百里，他的淨值由去年的56億美元增加一倍以上，達到117億美元，增加的美元金額及幅度皆居台灣富豪之冠。廣達是蘋果、Google等公司的筆電及AI伺服器製造商，2023年純益躍增逾三分之一至120億美元。廣達的亮麗表現也使副董事長梁次震首度進榜，以14.5億美元排名42。

去年榜首蔡明忠、蔡明興兄弟，今年滑落至第二名，但他們的財富由去年的88億美元增加22%至107億美元，部分歸功於他們對去年9月上市的創投業者鑽石生技基金的投資。

AI伺服器業務蓬勃發展，帶動蘋果供應商鴻海股價上漲，協助該集團創辦人郭台銘以104億美元淨值位居第三，高於去年的74億美元。

製鞋代工大廠宏福實業的創辦人張聰淵，排名上升一名至第四，淨值比去年多出25億美元，增至101億美元。國泰金控的蔡宏圖及蔡政達兄弟以93億美元排名第五。

其他幾家晶片製造商也受惠於這波AI榮景 ，日月光的張虔生和張洪本兄弟的淨值增加15億美元，達到78億美元，排名第六。台積電創辦人張忠謀以33億美元淨值位居第16名，比去年上升了八名。

但其他一些產業的表現沒那麼好，頂新集團魏應州、魏應交、魏應充、魏應行四兄弟的淨值跌至76億美元，排名從去年的第二掉到第七。該集團的上市公司康師傅控股股價下跌25%。石化產品供應過剩，衝擊長春集團創辦人林書鴻，以美元計算他的淨值減少最多，比去年少了25億美元，身價掉至54億美元。中信辜家兄弟今年重返榜單， 辜仲諒以19.5億美元排第31，辜仲瑩則以14億美元位居第43。

今年進榜的最低淨值為11億美元，門檻略高於去年的10.5億美元。

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