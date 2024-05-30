為延役做準備！ 經長郭智輝：核電廠延役需做3年安全檢查

經濟部長郭智輝30日在與媒體茶敘上表示，核電廠延役，目前法令規定尚未解除，他已指示台電要做準備，政府會以公開透明態度與周邊居民溝通。

他表示，核電廠延役除受法規規範外，即使同意延役，還須進行安全總體檢，設備汰換更新，及耐震補強評估等，並由核安會審查，這過程需要2年至3年時間，這也是要確保核電安全，並且遵守世界核安規範。換言之，核三廠1號機在7月停機，最快也要3年後才能重啟。

此外，經濟部表示，核電廠高放射性廢棄物選址立法工作由經濟部負責，經濟部已成立專案辦公室推動選址，現已在收集國際相關選址立法資訊，並研擬選址草案。

郭智輝表示，國際間核電廠運轉40年之後要一定要停下來，最近各國出現核電廠40+20，主要是俄烏戰爭後，天然氣價格漲太多了，因此各國重新開出核電廠，這是在國外看到現象。

他強調，針對核電廠議題，政府會以公開透明態度與周邊居民溝通。他也坦言，核電雖為無碳電力，但社會仍有不同意見，將尊重社會多數意見。目前經濟部對外溝通尚未開始，目前法令規定尚未解開延役這一題，但已指示台電要做準備。

至於核二廠是否可列入延役行列？即將真除的台電董事長曾文生表示，核二廠現用過燃料棒都放在燃料池，必須興建乾貯將燃料棒移出，現與新北市政府協商中，若允許興建，估計需要2年時間才能把燃料棒退出來。短期內高階核廢可放在乾貯設施，長期高階核廢則要透過立法來推動。

商品推薦