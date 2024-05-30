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去年30.7%廠商調薪創5年來次高 今年逾3成擬加薪

中央社／ 台北30日電
主計總處今天公布事業人力僱用狀況調查指出，隨著景氣好轉，民眾「薪情」可望轉佳。112年有30.7%廠商調升經常性薪資，今年已經或預計調薪的廠商也有31.7%。圖／本報資料照片
主計總處今天公布事業人力僱用狀況調查指出，隨著景氣好轉，民眾「薪情」可望轉佳。112年有30.7%廠商調升經常性薪資，今年已經或預計調薪的廠商也有31.7%。圖／本報資料照片

主計總處今天公布事業人力僱用狀況調查指出，隨著景氣好轉，民眾「薪情」可望轉佳。112年有30.7%廠商調升經常性薪資，今年已經或預計調薪的廠商也有31.7%。

主計總處今天公布事業人力僱用狀況調查，說明113年2月職位空缺統計及112年經常性薪資調升情形。

主計總處國勢普查處副處長陳惠欣表示，廠商調薪取決於前一年的經濟情勢、獲利情況，受到全球景氣趨緩、外貿需求降溫影響，112年調升經常性薪資的廠商占30.7%，年減2.6個百分點，但還是108年來的次高水準。

主計總處調查發現，規模愈大的廠商，調升經常性薪資情形愈普遍，員工調薪比率也高。

從行業來看，各行業調薪廠商比率以金融及保險業72.2%最高，礦業及土石採取業、製造業均逾4成。以調薪人數比率觀察，金融及保險業56.6%最高，製造業49.2%次之。

隨著經濟情勢好轉、內需穩健，陳惠欣指出，今年截至3月底，已經調升或預計調升經常性薪資（不含年資晉級加薪）的廠商則占31.7%，優於去年已調薪的30.7%，看來廠商調薪意願有轉強；尚未決定者占37.1%，不調整的廠商占31.3%。

主計總處今天也公布113年2月職位空缺統計，受惠於人工智慧、高效能運算等新興科技應用需求日增，國內消費動能暢旺，各行業職缺數多呈增加。

主計總處統計，113年2月底，工業及服務業職缺數24.4萬個，較上期（112年11月底）增加1.8萬個，較去年同期（112年2月底）也增加2.2萬個；職缺率為2.81%，較上期增加0.2個百分點，較去年同期也增0.23個百分點。

人工智慧 保險 景氣 薪資 製造業

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