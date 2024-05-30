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影／談核三延役 經長：即便同意仍需2至3年才能運作

攝影中心／ 記者杜建重／台北即時報導
經濟部長郭智輝在記者會上表示，若扣除AI產業成長的因素不算，台灣在2030年前供電無虞。記者杜建重/攝影
經濟部長郭智輝在記者會上表示，若扣除AI產業成長的因素不算，台灣在2030年前供電無虞。記者杜建重/攝影

經濟部長郭智輝今天表示，法律已有明確規範，核三廠已超過法定換發執照的申請期限，即便同意換證，基於安全考量，仍需要2到3年的時間檢查，才能恢復運作，這是全球規範，也需核安會同意，並不是像家裡的開關，重新打開那麼簡單。

針對核二核三若要延役問題，產業界多次表達希望啟用核電，核三廠一號機是否會如期除役或是延役，新任經濟部長郭智輝今天在與媒體茶敘時做了說明。

郭智輝表示，核電廠要延役，一定要受法規的規範，必須要做安全的總體檢查，特別是安全強化以及耐震補強評估等等，這些都要由核安會來審查。

郭智輝比喻，就好像人的年紀大，血管會開始裂化，電廠也是一樣，設備會老舊，所以全世界都規定，所有的核能發電機組工作40年後都必須停下來。

郭智輝說，最近之所以會討論到核電廠「40加20」的原因，就是因為俄烏大戰之後天然氣價格暴漲6倍，成本高太多了，所以國外才會去把核電重新開出來使用，而政府目前的態度就是用公開透明的方式跟週邊居民溝通。

郭智輝表示，核三廠已經超過法定執照換發申請的期限，即使同意核三廠換證，但基於安全，也要2到3年的時間去檢查才能恢復，這是世界的標準，當然，這也要核安會的同意。

郭智輝說，這不像家裡的開關，關起來再把它打開就可以運作那麼簡單，這是沒有辦法的。

經濟部長郭智輝（中）率領四位次長一同召開記者會說明經濟部未來工作方向。記者杜建重／攝影
經濟部長郭智輝（中）率領四位次長一同召開記者會說明經濟部未來工作方向。記者杜建重／攝影
經濟部長郭智輝今天表示，核三廠已超過法定換發執照的申請期限，即便同意換證，基於安全考量，仍需要2到3年的時間檢查才能恢復。記者杜建重／攝影
經濟部長郭智輝今天表示，核三廠已超過法定換發執照的申請期限，即便同意換證，基於安全考量，仍需要2到3年的時間檢查才能恢復。記者杜建重／攝影

核三廠 核電廠 經濟部

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