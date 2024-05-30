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獨／台北天空塔聯貸案想解凍 10家海外控股公司股權必須出場

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
台北市信義區新地標「台北天空塔」因為中資疑雲使銀行凍結貸款，碩河日前已向銀行團提案，希望問題能解套。圖/本報資料照片
台北市信義區新地標「台北天空塔」因為中資疑雲使銀行凍結貸款，碩河日前已向銀行團提案，希望問題能解套。圖/本報資料照片

金融圈知情人士透露，為了讓已凍結停止撥款的台北天空塔剩餘近40億元款項能順利撥款，完成後續興建，碩河日前已向銀行團提案，會以另找買主及收購的方式，把目前和碩河相關的所有海外上層控股公司有中資疑慮的股權「清掉」，在碩河可免除所有中資疑慮的前提之下，重新解凍撥款。

根據本報掌握的這份名單，由於碩河的海外控股公司架構實在太複雜，上層控股公司有中資疑慮的名單竟然高達10家，亦即這10家公司的股權必須透過由其他買主接手股權的方式處理，來化解銀行團對於碩河的上層股東結構有中資涉入的疑慮。

這十家公司包括Brilliant Coast Limited、Honour Treasure Limited、Modern Success Global、Jovial Harbour Holdings、Iconic Hero Limited、Fitestar Bloom Limited、Creative Wide Investment Development Limited、Victory Duo Limited、Sure Applause Limited、Lime Treasure Limited。

碩河目前的聯貸銀行團，以兆豐銀為管理銀行，其他參貸行包括元大、新光、京城、遠東、永豐銀，銀行團從今年農曆年前密集召開銀行團會議，尤其是碩河有兩派股東的紛爭，因此，特別還分成兩場由兩派股東分別說明，以免現場出現火爆場面。

相關人士指出，台北天空塔的地點位於信義計畫區松壽路、松智路口，是黃金地段，這塊基地正位於中信金的舊總部大樓。由於該不動產是在黃金地段，而且全部設質給銀行，因此，銀行不會擔心已貸債權收不回來的問題，但在問題在於碩河開發的上層境外股東，有中資疑慮。此外，先前發生缺工缺料的問題，使台北天空塔的興建的確出現工期延誤的狀況，銀行團也曾評估，是否讓合約提前到期。

據了解，最後銀行團討論的決議是，不會讓債權提前到期，但要求在中資疑雲未解決之前，會一直凍結撥款，如今碩河想「破冰」，已在日前向銀行團提案。

日前傳出海外質押股權的接管人「FTI諮詢公司」委託仲量聯行銷售間接持有的全數股權，而且要求買方不能是中資，但碩河開發今日也提出聲明，強調台北天空塔絕對沒有任何出售計畫。對此金融圈知情人士指出，碩河開發先前就希望能獲銀行團解凍資金，繼續完成台北塔興建，並提出上述的方式。但不論是FTI諮詢公司出售股權，或碩河開發找買主去解決上層控股公司的中資疑慮，銀行都希望中資疑雲趕快消除，以免該聯貸案受到投審會甚至國安會的關切。

中資 天空塔 股東

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