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403強震碳匯損失3,821公噸 劉世芳推國家公園增匯減碳

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
內政部長劉世芳。圖／內政部提供
內政部長劉世芳。圖／內政部提供

內政部劉世芳30日部務會報，在國家公園署「推動新一代的國家公園系統」報告後也示國家公園署應透過科學研究，進行不同類型濕地自然碳匯基礎調查，建立基線資料，以納入國家溫室氣體清冊報告做為增匯基礎；並以生物多樣性為前提，建立國家公園碳收支帳，擬定增匯減碳策略。

內政部次長董建宏表示，國家公園、濕地與海岸是台灣最關鍵的自然碳匯吸存區域，未來必須在我國2050淨零轉型上最重要的關鍵基地，請國家公園署透過科學研究，針對不同濕地與自然環境，進行完整調查，建立基線資料，納入國家溫室氣體清冊報告。

回應全球永續的需求，民間參與也很重要，希望與更多團體合作，推動SDGs與ESG政策，建立生物端的核心價值，形成第三方合作。

劉世芳也說，403花蓮地震嚴重影響的太魯閣國家公園，出現了大面積的崩坍，也就是原有的綠色植物可以吸收的二氧化碳，卻因崩坍死亡，當地吸收二氧化碳的能力降低，據衛星影像估算碳匯損失約3,821公噸。

劉世芳指出，「要讓綠色的碳匯量，以及藍色的碳匯量一起回來」，除了全力修復園區受損公共設施，對於震災造成當地森林大面積崩塌，國家公園署也應積極規劃在各國家公園及濕地內，推動二氧化碳移除量增匯以求平衡。至於崩塌地區，後續也應以地質調查精算新崩塌面積，評估適地適種進行植生復育，回復自然碳匯功能。

內政部 劉世芳 太魯閣國家公園 濕地

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