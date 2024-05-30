快訊

直接切入重點！前輝達員工透露黃仁勳「e-mail溝通風格」：不超過六行

宥勝強制猥褻遭重判！判決曝他想邀女助理串證 用LINE傳「這些話」種下惡果

外資大賣台股創今年第4大紀錄 賣超最多竟是這檔航空股

華新6月盤價 最高每公噸漲3000元

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
華新（1605）30日開出6月不銹鋼盤價，除了400系維持平盤外，其餘包括300系、200系、316含銅附價全面調漲。圖為不銹鋼示意圖。圖／本報系資料庫
華新（1605）30日開出6月不銹鋼盤價，除了400系維持平盤外，其餘包括300系、200系、316含銅附價全面調漲。圖為不銹鋼示意圖。圖／本報系資料庫

華新（1605）30日開出6月不銹鋼盤價，除了400系維持平盤外，其餘包括300系、200系、316含銅附價全面調漲。

華新指出，合金原料鎳、鉬、銅價格持續上漲，5月下旬進入夏季電費時間，墊高不銹鋼成本。另，國發會公布4月景氣信號轉為正向的黃紅燈，顯示國內需求穩定回溫。

華新指出，考量客戶整體接單競爭力，僅適度反應成本，6月盤元牌價調整，300系調漲每公噸3000元，200系調漲每公噸1000元，316/含銅附價調漲每公噸1000元，400系平盤。

不銹鋼 國發會

延伸閱讀

燁聯不銹鋼6月採個別議價 每公噸約調漲1,500元

楊瓊瓔爭取AI生態園區設台中 國發會主委：一定納入

6月後可組團赴陸約1千團 周永暉：數字也可能低估

6月禁團令無法解除 李孟諺：適度開放已成團者出團

相關新聞

華新6月盤價 最高每公噸漲3000元

華新（1605）30日開出6月不銹鋼盤價，除了400系維持平盤外，其餘包括300系、200系、316含銅附價全面調漲。

燁聯不銹鋼6月採個別議價 每公噸約調漲1,500元

燁聯（9957）30日下午通知6月不銹鋼價格，對客戶採取個別議價模式接單。基於考量原料成本、電價、匯率等因素，新價將高於...

綠能科技專家齊聚沙崙 共商前瞻能源佈局及淨零轉型策略

臺南市政府經濟發展局為促進綠能科技產業間的交流及創新，30日在大臺南會展中心舉辦「大南方科技S廊帶 淨零轉型 能源永續 ...

房市買氣噴翻了！今年前四月移轉棟數逾11萬 創近13年歷史次高

4月全國建物買賣移轉棟數出爐、4月合計達30,667棟，月增2.6%、年增48.9%，房市交易穩健。

豪宅一哥聯聚建設子品牌「理仁泰舍」 新案公開受矚目

台中豪宅一哥聯聚建設，旗下子品牌理仁建設首度插旗北區，推出新案「理仁泰舍」，由於此案與捷運文心中清站相鄰僅400公尺距離...

上奇旗下昕奇雲端、凱鈿簽MOU 共拓亞洲雲服務市場

軟體服務商KDAN（凱鈿）30日宣布與雲端服務運營商昕奇雲端（7747）簽訂戰略合作備忘錄，攜手整合雙方的產品優勢與市場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。