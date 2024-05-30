核三廠延役鬆口？ 經長郭智輝：可考慮做為未來AI爆發成長備用之供電

新任經濟部長郭智輝30日對核三廠1號是否延役表態。他表示，經濟部無法決定，經濟部是執行單位，依法把事情做好，要依現在規定做。核三廠停機後，不會影響供電，但核三廠可做為2027年、2028年、2029年可以做為未來AI爆發性成長時備援之用。

郭智輝舉辦媒體見面會，外界關切郭智輝是否重啟核電的態度。他提到核三廠可做為2027年、2028年、2029年可以做為未來AI爆發性成長時備援之用，外界解讀似有鬆口。但媒體追問是否主動提修法？他回答，經濟部是執行單位，沒有辦法提案修法，須由策略規畫單位來提修法，他說要「劉主委（國發會主委劉鏡清）才可以提案」。

郭智輝強調，今年電力供應是充足的，不用擔心；但AI發展會用很多電，目前申請設資料中心、AI應用的用電都是足夠。

他表示，但若是未來AI大爆發，就必須重新衡量用電，這也是大家擔心的，預計AI會爆炸期在2025年至2028年。

針對核三廠一號機是否延役，他說，經濟部無法決定，經濟部只是執行單位，依法行政，必須依現有規定做。核三廠停機後，也不會影響供電。他話鋒一轉，核三廠可做為2027年、2028年、2029年可以做為未來AI爆發性成長時備援之用。

既然核三廠做AI用電備援，媒體追問是否代表經濟部提修法，讓核三廠延役？郭智輝說，這是因應AI用電成長的解方之一，因為現在不確定是否成功修法，因此無法做為因應AI用電成長的主力，所以說是「備援」。

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