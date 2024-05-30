快訊

直接切入重點！前輝達員工透露黃仁勳「e-mail溝通風格」：不超過六行

宥勝強制猥褻遭重判！判決曝他想邀女助理串證 用LINE傳「這些話」種下惡果

外資大賣台股創今年第4大紀錄 賣超最多竟是這檔航空股

核三廠延役鬆口？ 經長郭智輝：可考慮做為未來AI爆發成長備用之供電

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
新任經濟部長郭智輝30日對核三廠1號是否延役表態。他表示，經濟部無法決定，經濟部是執行單位，依法把事情做好，要依現在規定做。圖／聯合報系資料照
新任經濟部長郭智輝30日對核三廠1號是否延役表態。他表示，經濟部無法決定，經濟部是執行單位，依法把事情做好，要依現在規定做。圖／聯合報系資料照

新任經濟部長郭智輝30日對核三廠1號是否延役表態。他表示，經濟部無法決定，經濟部是執行單位，依法把事情做好，要依現在規定做。核三廠停機後，不會影響供電，但核三廠可做為2027年、2028年、2029年可以做為未來AI爆發性成長時備援之用。

郭智輝舉辦媒體見面會，外界關切郭智輝是否重啟核電的態度。他提到核三廠可做為2027年、2028年、2029年可以做為未來AI爆發性成長時備援之用，外界解讀似有鬆口。但媒體追問是否主動提修法？他回答，經濟部是執行單位，沒有辦法提案修法，須由策略規畫單位來提修法，他說要「劉主委（國發會主委劉鏡清）才可以提案」。

郭智輝強調，今年電力供應是充足的，不用擔心；但AI發展會用很多電，目前申請設資料中心、AI應用的用電都是足夠。

他表示，但若是未來AI大爆發，就必須重新衡量用電，這也是大家擔心的，預計AI會爆炸期在2025年至2028年。

針對核三廠一號機是否延役，他說，經濟部無法決定，經濟部只是執行單位，依法行政，必須依現有規定做。核三廠停機後，也不會影響供電。他話鋒一轉，核三廠可做為2027年、2028年、2029年可以做為未來AI爆發性成長時備援之用。

既然核三廠做AI用電備援，媒體追問是否代表經濟部提修法，讓核三廠延役？郭智輝說，這是因應AI用電成長的解方之一，因為現在不確定是否成功修法，因此無法做為因應AI用電成長的主力，所以說是「備援」。

AI 核三廠 經濟部

延伸閱讀

能源政策有望轉向？國發會主委劉鏡清：非核家園不會改變

AI效應 每年用電量估增3%…經部上修未來十年需求預測

經長會台積總裁 允支持水電供應

經長郭智輝首次會面魏哲家：政府會支持台積電持續投資台灣

相關新聞

新經長郭智輝強調「電是夠的」 談核電：要可行、要安全、要有共識

從產業入閣的新任經濟部長郭智輝今日舉行媒體見面會，對於外界關注的能源政策，以及是否把核電納入能源選項，他表示個人沒有預設...

赴陸禁團令未鬆綁！ 業者嘆「可以在桌上吃飯」：為何要在牆角偷吃？

赴陸旅遊禁團令確定不會解除，隨然原訂6月出團仍可照常赴中，但是採取「已招攬的旅客仍可出團，但是不允許再打廣告、招攬客戶」...

核三廠延役鬆口？ 經長郭智輝：可考慮做為未來AI爆發成長備用之供電

新任經濟部長郭智輝30日對核三廠1號是否延役表態。他表示，經濟部無法決定，經濟部是執行單位，依法把事情做好，要依現在規定...

新經長郭智輝強調「電是夠的」 談核電要可行、安全、有共識

從產業入閣的新任經濟部長郭智輝今舉行媒體見面會，對於外界關注的能源政策，以及是否把核電納入能源選項，他表示個人沒有預設任何立場，對經濟部執行單位來說，「要可行、要安全、要有共識」。 郭智輝表示，民眾跟產業最重視是電一定要夠，每一種電都有人反對，但每個人都要用電，核電現在有法規限制，也要重視核能安全跟核廢處理。他更強調，「電是夠的」，今年夏天、10月減煤調度，台電都已做好準備，下線的機組，都有新機組上線遞補，未來台灣也不缺電，但需要持續支持電廠建設，來提升供電的穩定。

連三年破2%！外食、房租下不來 主計總處上修今年CPI年增率2.07%

主計總處今日更新經濟預測，同步上修今年全年消費者物價指數（CPI）年增率到2.07%，較二月底1.85%一口氣上修0.2...

卓揆明首次赴立院施政報告 聚焦重點一次看

行政院長卓榮泰明（30）日將首次率領內閣團隊赴立法院報告施政方針，重點將致力於擴大社會投資，減輕家庭負擔；發展創新經濟，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。