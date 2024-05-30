連三年破2%！外食、房租下不來 主計總處上修今年CPI年增率2.07%

主計總處今日更新經濟預測，同步上修今年全年消費者物價指數（CPI）年增率到2.07%，較二月底1.85%一口氣上修0.22個百分點，除了電價上漲因素外，包括服務類價格具僵固性，且房租外食費用漲勢依舊，加上醫療費用也走高，因此全年物價再度破2%，等於國內物價連續三年都高於通膨警戒線。

主計總處二月底估今年全年CPI年增率1.85%，當時尚未計入電價上漲影響，主計長陳淑姿昨天曾表示，如果計入電價上漲衝擊全年年增率約0.24個百分點，則今年全年CPI約2.03%，但今天最新預測出爐為2.07%，比2.03%更高。

主計總處主計長陳淑姿表示，雖近期國際原物料價格略有回升，但較111年高點仍屬低檔，推升CPI商品類物價上漲力道尚屬和緩；但因服務類物價具僵固性，外食費與房租漲勢延續，醫療費用走高，因此預測今年全年CPI上漲2.07％。

陳淑姿表示，目前物價已經比較趨緩，但外食還在漲，因此大家感覺很深，影響比較大，尤其是查價項目雖多，有漲有降，但民眾每天採買的商品如果漲價，就會感受特別深。

至於CPI破二會不會成為新常態？陳淑姿認為，還要再看，影響物價有時是季節變動，有時是外食及蔬果類，因此不一定是新常態。

主計總處綜合統計處處長蔡鈺泰分析，此次上修全年CPI除了因四月電價漲價外，國情原物料情勢比設定高，包括原油及農工原物料都走高，另外匯率貶值也有一點影響，但就目前觀察幅度沒那麼大，主要仍是服務類價格漲幅比較有壓力，除了電價、基本工資，外食都可能造成價格有支撐力道。

商品推薦