連三年破2%！外食、房租下不來 主計總處上修今年CPI年增率2.07%
主計總處今日更新經濟預測，同步上修今年全年消費者物價指數（CPI）年增率到2.07%，較二月底1.85%一口氣上修0.22個百分點，除了電價上漲因素外，包括服務類價格具僵固性，且房租外食費用漲勢依舊，加上醫療費用也走高，因此全年物價再度破2%，等於國內物價連續三年都高於通膨警戒線。
主計總處二月底估今年全年CPI年增率1.85%，當時尚未計入電價上漲影響，主計長陳淑姿昨天曾表示，如果計入電價上漲衝擊全年年增率約0.24個百分點，則今年全年CPI約2.03%，但今天最新預測出爐為2.07%，比2.03%更高。
主計總處主計長陳淑姿表示，雖近期國際原物料價格略有回升，但較111年高點仍屬低檔，推升CPI商品類物價上漲力道尚屬和緩；但因服務類物價具僵固性，外食費與房租漲勢延續，醫療費用走高，因此預測今年全年CPI上漲2.07％。
陳淑姿表示，目前物價已經比較趨緩，但外食還在漲，因此大家感覺很深，影響比較大，尤其是查價項目雖多，有漲有降，但民眾每天採買的商品如果漲價，就會感受特別深。
至於CPI破二會不會成為新常態？陳淑姿認為，還要再看，影響物價有時是季節變動，有時是外食及蔬果類，因此不一定是新常態。
主計總處綜合統計處處長蔡鈺泰分析，此次上修全年CPI除了因四月電價漲價外，國情原物料情勢比設定高，包括原油及農工原物料都走高，另外匯率貶值也有一點影響，但就目前觀察幅度沒那麼大，主要仍是服務類價格漲幅比較有壓力，除了電價、基本工資，外食都可能造成價格有支撐力道。
▪ 新北1地蛋殼區房價半年漲400萬！ 他驚呼恐怖：還要買嗎？
▪ 銀髮族最愛醫療設施 醫院成為大新竹房市亮點
▪ 房市有多熱？全台前四月交易逾11萬棟、創13年次高
▪ 台中三座新商場「這裡」房價漲34%最強 房仲點關鍵原因
▪ 雙北這12案吸引消費者青睞 專家曝五大特點
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言